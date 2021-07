Ehra

„Geschichtliches aus Ehra“ lautet der Titel eines neuen Buchs, dass die beiden Hobby-Heimatforscher Harald Harms und Winfried Rolke jetzt vorlegen. Die Autoren möchten erreichen, dass in einer „von Schnelllebigkeit geprägten Zeit das, was in Ehra mal war, nicht vergessen wird“. Rund 80 Geschichten zu „Geschehnissen“ aus vergangenen Jahrhunderten bis zur Gegenwart findet der geneigte Leser in dem Buch.

Harms ist 79 Jahre alt und auf einer Hofstelle in Ehra groß geworden. Er wurde „nach Jembke verheiratet“, widmet sich dort seit vielen Jahren der Heimatforschung und hat fast eben so lange Kontakt zum gleichaltrigen Rolke. Der lebt seit Jahrzehnten in Lessien und sammelt dort seit 2007 Dokumente und Geschichten aus dem Bereich. Bei einem ihrer regelmäßigen Treffen zum Austausch von neuesten Information zur Vergangenheit vor etwa einem Jahr kam ihnen die Idee, aus dem vorhandenen Material zu Papier zu bringen.

Lose Sammlung von Themen

Heraus gekommen ist ein ansehnliches Buch im DIN-A-4-Format, das mit vielen, vielen Fotos und Abbildungen bebildert und eine Art „lose Sammlung von Themen“, wie Harms erklärt. Einen wie auch immer gearteten Anspruch auf Vollständigkeit gebe es nicht, betont Rolke. Ehra-Lessiens geschichtsinteressierten Bürgermeister Jörg Böse freut die Veröffentlichung trotzdem: „Das besondere daran ist, dass man zu vielen verschiedenen Themen etwas nachschlagen kann.“

Zeitlich beginnt es mit der Urkunde von 1309, die den Anlass gab zur 700-Jahr-Feier, und das Buch endet mit einem Ausblick nach dem Sieg beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Dazwischen spannt sich ein bunter Bilderbogen: die ersten Namen aus Ehra im Steuerbuch derer von Bartensleben, die Post, die Mühlen, die Schule, die Kleinbahn – „ob die überhaupt noch jemand kennt“, fragt sich Böse – wie der Fernsprecher nach Ehra kam, die alte Ulme am westlichen Ortsausgang, der Ehraer Teich, der Kantor Harms, der Plan einer Badeanstalt, die Erdölförderung, Weltkriegsbomben – und Dutzende weitere geschichtlicher Ereignisse in Ehra.

Über eine Fortsetzung denken die Autoren schon nach

„Und auch wirklich nur dort. Denn Lessien ist etwas ganz anderes“, betont Harald Harms. Dass sich er und Winfried Rolke auch noch jenem anderen Ortsteil widmen, ist nicht ganz ausgeschlossen. Sicher ist aber, dass sie ihr Augenmerk als nächstes erst noch der Geschichte und den Geschichten vom „Leben, Handel, von Vereinen und dem Gewerbe in Ehra“ widmen wollen. Quasi als eine Fortsetzung des jetzigen Buches „Geschichtliches aus Ehra“.

Buch ist im Gemeindebüro käuflich zu erwerben

Das ist laut Bürgermeister gar die erste umfängliche und gebundene Darstellung der Geschichte dieses Ortsteils. Bislang seien lediglich ein paar Broschüren anlässlich von Jubiläen heraus gegeben worden, so Böse. Der bekam übrigens das ein Exemplar stellvertretend für die Gemeinde kostenlos von den beiden Autoren überreicht. Weitere werden im Gemeindebüro aber deponiert. Interessierte können „Geschichtliches aus Ehra“ dort zu den regulären Öffnungszeiten – montags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18 Uhr – auch mit Voranmeldung unter (0 58 33) 8 45 21 käuflich erwerben. Zum Selbstkostenpreis von 15 Euro und so lange der Vorrat reicht.

