Ehra: Lkw rammt Haus – Fahrer haut ab

Ehra-Lessien

Die Polizei in Brome sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr in Ehra-Lessien ereignet hat. Ein bislang unbekannter Lastwagen stieß beim Rückwärtsfahren gegen eine Hausecke in der Molkereistraße 3 (Arztpraxis Niemann). Hierbei entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 10 000 Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bittet die Polizei in Brome, Tel. (0 58 33) 95 55 00.

Von der AZ-Redaktion