Ehra-Lessin

Ein elf Jahre alter Junge ist in Ehra-Lessien ( Landkreis Gifhorn) schwer verletzt worden, weil er unter ein Traktor-Gespann geriet. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand war am Samstagabend kritisch, aber stabil, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Wie genau es zu dem Unfall am Samstag kam, war zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge half der Elfjährige bei landwirtschaftlichen Arbeiten, als plötzlich der Traktor, an dessen Steuer sein 69-jähriger Großvater saß, im Leerlauf rückwärts fuhr. Der Junge wurde vom Traktor erfasst und zwischen Anhängevorrichtung und Gespann zu Boden gedrückt. Der Traktor wurde von der Polizei sichergestellt.

Von RND/lni