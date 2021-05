Ehra-Lessien

Mit Problemen bei der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Schützenhaus in Lessien sowie der Gründung einer Genossenschaft zum Betrieb des Bürgerwindrads im geplanten Windpark beschäftigte sich jetzt der Rat der Gemeinde. Diese gehört auf jeden Fall schon mal zu den Gründungsmitgliedern der „Bürgerenergie Ehra-Lessien e.G.“.

Im März hatte der Landkreis die insgesamt sechs Windräder genehmigt, die östlich von Ehra errichtet werden sollen. Eines davon soll als Bürgerwindrad betrieben werden. Als sinnvollste Rechtsform habe man sich dabei für eine Genossenschaft entschieden, berichtet Bürgermeister Jörg Böse von den Vorplanungen. Gegründet wird sie von den rund drei Dutzend Eigentümern der Flächen in dem Bereich, wo der Windpark entstehen soll.

Bei Interessenten-Überschuss werden die Anteile verlost

Alle können durch die Zeichnung eines Anteils im Wert von 2000 Euro der Genossenschaft beitreten, müssen es aber nicht: „Etwa 20 haben wir bislang dabei.“ Im Anschluss an die Gründungsphase können dann Bürger und Bürgerinnen aus der Gemeinde ebenfalls Anteile erwerben. Wie viele zur Verfügung stehen werden, ist noch offen: „Aber wenn es mehr Interessenten als Anteile gibt, werden diese verlost“, kündigt Böse an.

Der Bürgermeister rechnet damit, dass „nach dem Sommer“ es die Möglichkeit geben wird, sich um Anteile zu bewerben: „Wir werden den Zeitpunkt bekannt geben und ein entsprechendes Formular vorbereiten.“ Was den Baubeginn für die Windkraftanlagen angeht, sei „im günstigsten Fall“ im kommenden Jahr damit zu rechnen.

Ausschreibungsverfahren läuft

Es laufe aktuell ein Ausschreibungsverfahren der Bundesnetzagentur über Stromlieferungen, an dem auch das Bremer Unternehmen WPD mit dem Ehra-Lessiener Windpark beteiligt ist. Vom Ausgang des Verfahrens würden die weiteren Umsetzungsschritte abhängen. Die nächste Bieterrunde finde im September statt.

Neues Dach fürs Schützenheim Lessien?

Lange diskutiert wurde nach des Bürgermeisters Worten vom Rat ein Antrag des Schützenvereins Lessien auf Eintrag einer nötigen „Dienstbarkeit“ im Grundbuch des Schützenheims – weil ein Unternehmen auf dessen Dach eine Photovoltaikanlage errichten will. Im Zuge dessen würde das Haus ein neues Dach bekommen, was nicht ungelegen käme. Rechtliches Problem: Das Gebäude gehört dem Schützenverein, aber der Grund und Boden, auf dem es steht, der Gemeinde. Dafür gibt’s einen Pachtvertrag.

Übertragung der Fläche an den Verein

Letztlich stimmte der Rat bis auf ein Mitglied gegen die Annahme des Antrags. Um das jetzige – sowie mögliche künftige – Vorhaben trotzdem möglich zu machen, soll die Verwaltung nun einen Vertrag vorbereiten, der eine Übertragung der Schützenheim-Grundstücksfläche an den Verein zum Inhalt hat. Dies soll zeitnah geschehen. Ferner biete man den Schützen Unterstützung an bei den Vertragsverhandlungen mit dem interessierten Unternehmen.

Bürgermeister Jörg Böse teilt mit, dass die diesjährigen Maßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner am kommenden Donnerstag, 27. Mai, stattfinden werden. Vom Boden aus mit dem Bacillus Thuringiensis behandelt werden dann wie in den Vorjahren Eichen an den Schützenplätzen in Ehra und Lessien, am Dorfring und am Sandring sowie einige weitere Solitärbäume.

