Wie Mundschutz im Kampf gegen Leukämie hilft

Ehra-Lessien

Seit Beginn der Corona-Einschränkungen näht Maria Beinhorn vom Förderverein Ein Dorf – ein Team aus Ehra-Lessien Mund- und Nasenschutz-Masken – mittlerweile unterstützt durch Marianne Lansmann, Rita Albrecht, Zarina Bisaeva und Aishat Idrisova. Nachdem die Gemeinschaftsunterkünfte der Flüchtlinge in Lessien und Brome versorgt waren, verkauft das Team die Masken, um Geld für die Typisierungsaktion zugunsten des schwer an Leukämie erkrankten Sebastian Terbrüggen zu sammeln. „Bisher haben wir schon mehr als 1200 Euro durch den Verkauf der Schutzmasken für die Typsieriungsaktion zusammen bekommen“, freut sich Fördervereins-Vorsitzende Jenny Reissig.

Masken passend zur Kleidung

Zuletzt hatte der Förderverein eine Corona-konforme Verkaufsaktion am Mosaik gestartet, zu der viele Bürger aus der Gemeinde kamen – die hatten bei der großen Vielfalt der Masken die Qual der Wahl. „Die Gesichtsmasken wurden passend zur Kleidung ausgesucht, und natürlich nahm das Näh-Team auch Bestellungen entgegen“, berichtet Jenny Reissig. Die fleißigen Näherinnen um Maria Beinhorn stellen erfreut fest, dass sich ihr Nasen- und Mundschutz zum modischen Hingucker entwickelt und der Trend mittlerweile zur vierten oder fünften Gesichtsmaske geht: Aus der Pflicht wird so langsam ein bewusstes Tragen der Schutzmasken und so war es nicht verwunderlich, dass mehrere Masken, passend zu jedem Outfit, erworben wurden. Am Ende der Verkaufsaktion waren um die 600 Euro im Spendenglas für die Typisierungsaktion.

Tobias Terbrüggen nahm an einer Challenge teil und spendete den Einsatz fürs Mosaik und die Typisierungsaktion. Quelle: Mosaik

Dass sich die Vereine in der Gemeinde gegenseitig unterstützen, zeigte der spontane Besuch von Tobias Terbrüggen im Mosaik, der bei einer Nominierungs-Challenge als Schützenvereinsmitglied auf Facebook mitmachte und den fälligen Einsatz dafür für die Aktion zu Gunsten seines Bruders und für den Einsatz des Mosaik-Team spendete.

Keine Benefiz-Veranstaltung möglich

Die Idee zur Unterstützung der Typisierungsaktion war entstanden, weil wegen der Corona-Auflagen vor Ort keine öffentlichen Typisierungen stattfinden dürfen. Auch die geplante Benefiz-Veranstaltung musste abgesagt werden. Deshalb kam die Unterstützung der fleißigen Maskennäherinnen wie gerufen – der Dorftreff Mosaik überweist das Geld auf das Spendenkonto der DKMS für die Online-Typisierung von Sebastian Terbrüggen, denn jede Typisierung kostet 35 Euro.

Mundschutz für den guten Zweck: Die Näherinnen vom Mosaik verkaufen die Masken für die Typisierungsaktion für Sebastian Terbrüggen. Quelle: Mosaik

Im Januar war die Diagnose gekommen, dass der 35-Jährige an einer akuten Form der Krankheit leidet. Der Testfahrer, aktives Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr und im Schützenverein, benötigt dringend Stammzellen. Die Suche nach dem passenden Spender läuft über Typisierungen – und das ist zurzeit nur online möglich unter dem Link www.dkms.de/sebastian. Wer ihn anklickt, landet auf einem Fragebogen, der personenbezogene Informationen abfragt. Anschließend bekommt man ein Registrierungsset zugeschickt mit drei Teststäbchen für die Wangenabstriche. „Nachdem die Stäbchen zurück geschickt wurden, kommen sie aus Sicherheitsgründen im Labor erstmal 14 Tage in Quarantäne“, erklärt Annika Schirmacher von der DKMS. Danach werden die Proben auf bestimmte Merkmale untersucht und in eine weltweite Datenbank eingegeben – in der Hoffnung, dass in dieser Datenbank möglichst schnell eine Probe landet, die Sebastian Terbrüggens Leben rettet.

Hier gibt’s die Masken

Wer jetzt bei Maria Beinhorn eine Maske bestellt oder kauft, hat die Option: Er kann das Geld entweder für die Typisierungsaktion oder für die Angebote im Mosaik spenden. Bestellungen nimmt sie unter Tel. (0 53 77) 422 entgegen.

Von der AZ-Redaktion