Warum die Brandschutzerziehung so wichtig ist

Ehra-Lessien

Die 42 aktiven Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ehra-Lessien waren im vergangenen Jahr 3608 Stunden für das Wohl der Bevölkerung im Einsatz. Diese beeindruckende Zahl nannte Ortsbrandmeister Dirk Lindenblatt zu Beginn der Jahreshauptversammlung.

Was die Feuerwehr zu tun hatte

Investiert wurde die Zeit unter anderem bei zwölf Brandeinsätzen und elf technischen Hilfeleistungen, darunter vier Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen. Eine Alarmübung im Dezember kam dazu, und im Mai waren die Ehra-Lessiener für die Absperrmaßnahmen beim Helikoptereinsatz gegen den Eichenprozessionsspinner unterwegs. Eine besondere Aufgabe war die Übung, Schläuche über lange Wegstrecken zu verlegen – weil in den Neubaugebieten Wasserentnahmestellen eingespart wurden, ist das erforderlich. Die Wehr mit 254 Mitgliedern, davon 42 Aktiven – und darunter wiederum vier Frauen – ist seit dem 1. Juni Stützpunktfeuerwehr.

Lob für besonderen Einsatz

Ein besonderes Lob sprach Lindenblatt Sven Deierling aus, welcher einen großen Anteil an der Atemschutzgeräteträger-Ausbildung hat. Er bereitet die Theorie und Praxis dieser Dienste mit vor – Gewöhnungsübungen in der FTZ und auch die Heißausbildung im Brandcontainer von Feurex in Helmstedt so wie die AGT-Weiterbildung im Zug. Besonderen Dank sprach Lindenblatt auch seinen Gerätewarten aus. Diese trafen sich zu zwölf Diensten, um die zahlreichen Geräte und auch die Fahrzeuge zu prüfen und zu warten.

Mädchen setzt Gelerntes super um

Wie wichtig Brandschutzerziehung in der Grundschule und in der Kindertagesstätte ist, zeigte sich bei einem Notruf aus Ehra-Lessien: Die Tochter kam aus der Schule nach Hause und stellte einen Wohnungsbrand fest. Statt die Mama anzurufen, alarmierte sie sofort die Feuerwehr über die 112 – das hatte sie bei der Brandschutzerziehung so gelernt.

Der Nachwuchs

Die Jugendfeuerwehr besteht aus einem Zusammenschluss der Feuerwehren Hoitlingen, Tiddische, Bergfeld und Ehra-Lessien, drei der Jugendlichen kommen aus Ehra-Lessien. Auch eine Kinderfeuerwehr haben diese vier Wehren gemeinsam.

Die Personalien

Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Tobias Terbrüggen geehrt. Beförderungen gab’s für Jürgen Antensteiner und Falk Borchert (Feuerwehrmann), Isabella Escher, Dirk Fricke, Jörg Schönfelder und Sven Grabowski (Hauptfeuerwehrfrau und Hauptfeuerwehrmann) sowie Tobias Terbrüggen (Oberlöschmeister). Reinhardt Behrens wurde für langjährigen Einsatz zum Wohle der Jugendfeuerwehr auf Samtgemeinde- und Kreisebene sowie Landesebene von der Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann mit einem Präsentkorb geehrt.

Von Edgar Huwe