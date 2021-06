Ehra-Lessien

Sinkende Corona-Fallzahlen, verstärkte Test- und Impfkampagnen sowie ein Hygienekonzept des Fördervereins: Die Mitglieder des Vereins hoffen, dass nach der Sommerpause wieder Angebote im Dorftreff Mosaik laufen können. Damit dann alles passt, wird aber jetzt schon kräftig angepackt. Und Aktionen gibt es ja irgendwie trotzdem derzeit, wenn auch anders als noch vor Corona.

Damit wieder gut gestartet werden kann, trafen sich jetzt Vereinsmitglieder und erledigten kleine Reparaturarbeiten im Dorftreff. Auch im Mosaik-Garten gab es gut zu tun, es wurden Geländer und Hütte gestrichen und Pflegearbeiten vorgenommen. Die insektenfreundlichen Bäume und Sträucher wurden mit Mulch versorgt.

Als Dankeschön gibt es Suppe und Kuchen

Die Zeit bei der Gartenarbeit nutzten die fleißigen Helfer natürlich auch für regen Austausch. Damit nicht zu viele Helfer auf einmal vor Ort waren und die Abstände eingehalten werden konnten, kam ein Teil der Helfer vormittags und der andere Teil nachmittags. Das Team Vormittag wurde mit einer Gemüsesuppe zu Mittag belohnt und für die Helfer am Nachmittag gab es nach getaner Arbeit zum Kaffee Kuchen. „Man merkte allen die Freude an, mal wieder andere Vereinsmitglieder zu treffen“, freute sich Jenny Reissig, Vorsitzende des Fördervereins. Da das Wetter mitspielte, konnten alle auf der Agenda stehenden Arbeiten erledigt werden.

Doch die Vorbereitungen auf die kommenden Aktionen nach der Sommerpause sind derzeit nur ein Teil des Vereinslebens. Das hat Corona stark verändert – so gab es in den vergangenen Monaten vor allem Masken-Nähaktion, Einkäufe für und mit Senioren sowie Fahrten zu Impfterminen, mit denen die Vereinsmitglieder die Dorfgemeinschaft trotz Pandemie auch weiter unterstützten.

Wie wichtig dem Förderverein die Dorfgemeinschaft und damit die gute Nachbarschaft ist, zeigten die Mitglieder jetzt erst wieder beim europäischen Tag der Nachbarn. Zum dritten Mal war der Förderverein dabei – wegen Corona gab es allerdings die eigentlich geplante Veranstaltung zum Thema „Bienenfreundliche Gartengestaltung“ im Mosaik-Garten nicht. Aber natürlich gab es eine Alternative: „Mitglieder haben Kekse gebacken. Mit Grußkarten und 100 kleinen Samentütchen mit bienenfreundlichen Blumen wurden die kleinen Aufmerksamkeiten in der Nachbarschaft verteilt“, sagt Jenny Reissig.

Wer Interesse an den Aktionen hat oder sich im Dorfverein engagieren möchte, kann sich unter www.mosaikehralessien.de informieren oder Kontakt per E-Mail an info@mosaikehralessien.de aufnehmen.

Von Thorsten Behrens