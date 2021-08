Ehra-Lessien

„Das Dach ist zu, das ist wichtig“, berichtet Ehra-Lessiens Bürgermeister Jörg Böse vom Fortschritt bei der Hallensanierung. Zwar habe der starke Regen am vergangenen Sonntag dafür gesorgt, dass Wasser in der Halle stand und abgepumpt werden musste. Die vorsorglich ausgelegte Folie habe aber „sehr gut gehalten“ und der Hallenboden nach derzeitigem Stand keine Schäden davongetragen.

Ein großer Kran hatte Anfang der Woche die Sandwich-Platten, die das neue Dach bilden, auf das ebenfalls neue Tragwerk aus quer verlaufenden Leimbindern und darauf befestigten Koppelfetten gehievt. Leider habe es in der Zeit, als das alte Dach runter und das neue noch nicht drauf war, viel geregnet, so Böse. Das eingedrungene Wasser wurde mit Saugern aufgenommen. Nicht nur die verschweißten Folienlagen hätten nach erster Inaugenscheinnahme ihre Schutzfunktion erfüllt, sondern auch die zusätzlich verlegten Holzfaserplatten, indem sie das Wasser aufnahmen.

Das Dach bekommt Oberlichter

Um sicher zu gehen, dass der Hallenboden nicht doch in Mitleidenschaft gezogen wird, sollen nun die „Schutzschichten“ aufgenommen werden, um zu gucken, wie es darunter aussieht: „Diese Prüfung hätte sowieso stattgefunden, wird aber jetzt vorgezogen.“ Als eine der nächsten Maßnahmen sollen die Oberlichter in die dafür bereits vorhandenen Aussparungen in der Dachkonstruktion auf der Westseite eingefügt werden, deren ehemalige Fensterfront – bis auf kleine, breite Öffnungen – zugemauert wurde.

Die Installation der Lüftungsanlage ist jetzt auch dran. Die Aggregate werden auf dem Flachdach des Geräteraums montiert, die Luftein- und -auslässe in besagte Öffnungen auf der Westseite. Im Wesentlichen soll die Anlage für ausreichenden Luftaustausch in der Halle sorgen – die verbleibenden Fenster auf der Ostseite, werden nach der Sanierung auch nicht mehr zu öffnen sein – „kann aber wohl auch kühlen“, so der Bürgermeister. Beheizt wird die Halle weiterhin durch die vorhandene Fußbodenheizung.

Lieferschwierigkeiten bei den Fassadenelementen

Umfängliche Arbeiten: Ein Blick auf die Westseite der Halle, deren Fensterfront zugemauert wurde. Quelle: Sebastian Preuß

Wie derzeit bei vielen öffentlichen wie privaten Bauprojekten, gebe es auch bei der Turnhalle Probleme mit den Lieferzeiten bei manchen Materialen. Das gilt unter anderem für die neue Außenfassade. Das stelle für den Baufortschritt aber kein Problem dar, weil „wir sowieso erst innen alles das machen wollen, was eine frühere Wieder-Nutzung der Halle möglich macht“.

Fertigstellungstermin soll gehalten werden

Zum Beispiel neue Türen anfertigen und einbauen, den neuen Hausmeisterraum fertig stellen, Akustikplatten an die Decke bringen, den Prallschutz an den Wänden ergänzen, Elektro-Verkabelung erneuern und eine neue Beleuchtung installieren. Noch hofft Böse trotzdem, dass der für Anfang Dezember avisierte Wiederinbetriebnahme-Termin der Halle gehalten werden kann. „Die Firmen und alle anderen Beteiligten sind auf jeden Fall sehr darum bemüht.“

Von Jörg Rohlfs