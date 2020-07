Ehra-Lessien: Straßensanierungen haben begonnen

Ehra-Lessien

Was länger währt: Jetzt sind auch die Mühlenstraße in Ehra und die Dorfstraße in Lessien dran, saniert zu werden – zwar nur oberflächlich, aber umfänglich. Am Montag begannen vorbereitende Arbeiten.

„Zunächst werden dabei die Risse aufgeschnitten und dann ebenso wie die Löcher im Straßenbelag mit Flüssigasphalt verfüllt“, berichtet Bürgermeister Jörg Böse. Wenn das erledigt ist, folgt eine Behandlung der Straßen auf gesamter Fahrbahnbreite: Auf die heiße Bitumenmasse, die aufgesprüht wird, wird Split geworfen. Was nach kurzem Vergnügen klingt, hält laut Böse „sehr lange und sehr gut“. Die Gemeinde habe gute Erfahrungen mit dem Verfahren gemacht, unter anderem in der Großen und Kleinen Ratje und dem Briseinweg. „Es kostet natürlich auch ein bisschen.“

Anzeige

Stabiler Unterbau

Ein Abfräsen des Straßenbelags käme zumindest in der Dorfstraße nicht infrage: Unter einer nur fünf Zentimeter dicken Asphaltschicht kommt dort „Sand, dann wieder eine dünne Schicht und dann Steine“, so der Bürgermeister. Gemessen an diesem Aufbau und der Lastenverkehr über mehr als 40 Jahre halte sich die Dorfstraße „ziemlich gut. Vielleicht liegt’s ja aber auch gerade an dem stabilen Unterbau aus Kartoffellesesteinen.“ Auch bei der Mühlenstraße habe man eine beitragspflichtige Komplett-Sanierung in Erwägung gezogen, sich aber schließlich dagegen entschieden. Die Gemeinde wolle damit deutlich machen, dass „wir unserer Unterhaltungspflicht nachkommen“.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Böse würde nicht so weit gehen und erklären, dass man durch die Oberflächensanierung der Mühlenstraße im Hinblick auf die Diskussion zum „heißen Thema Straßenausbaubeitragssatzung“ Zeit gewinne: „Wir werden aber jetzt machen, was geht und gucken, wie sich die Sache auch auf Landesebene weiter entwickelt. Noch ist ja nicht wirklich etwas absehbar.“ Absehbar ist indes, dass auch die zweite lange Gerade in Lessien, die Platzstraße noch in diesem Jahr die gleiche Behandlung erfahren wird, wie so viele andere in der Gemeinde bereits vor ihr. „Die Ausschreibung ist erfolgt. Vielleicht können wir den Auftrag schon am Mittwoch in der Ratssitzung vergeben.“

Für die Sanierungsmaßnahmen in Mühlen- und Dorfstraße ist eine Dauer von vier Wochen veranschlagt – allerdings nur, weil dann erst der überschüssige Split, der sich durch Befahren nicht mit dem Untergrund verbunden hat, abgekehrt wird.

Von Jörg Rohlfs