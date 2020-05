Aktuelle Themen: Straßensanierung, Beleuchtung und Ladesäule

Ehra-Lessien

Während der jüngsten Sitzung des Rates wurden nicht nur das neue Baugebiet Kampenfeld II und die Sanierung der Sporthalle erörtert: Bürgermeister Jörg Böse gab in seinem Bericht auch einen Überblick über aktuelle Themen in der Gemeinde. Unter anderem zu Straßensanierungen.

Demnach ist ein Großteil der Arbeiten bereits erledigt: „Offen sind noch die Asphaltierungsarbeiten in der Dorfstraße und in der Mühlenstraße.“ Die dafür notwendigen Vorarbeiten seien bereits erfolgt, es fehlen nur noch die abschließende Oberflächenbehandlung. Diese solle „in nächster Zeit wenn das Wetter es zulässt“ vonstatten gehen. Auch für die Platzstraße in Lessien sei gemeinsam mit einem Planungsbüro die Ausschreibung für die Sanierung auf den Weg gebracht worden. Es ist vorgesehen, das Vorhaben im Zeitraum September/Oktober umzusetzen, kündigte Böse an.

Anzeige

Beleuchtung fürs Grundfeld III

„In Erstellung“ befindet sich laut Bürgermeister auch die Ausschreibung für die Erstellung der Beleuchtung im Baugebiet Grundfeld III im Ortsteil Lessien: „Aufgestellt werden soll sie, wie in während der Haushaltsberatungen beschlossen, auch noch in diesem Jahr.“ Und zum Thema Haushalt 2020 merkte Jörg Böse auch an, dass dieser „vom Landkreis ohne Einschränkungen in der von uns beschlossen Form genehmigt wurde“. Und: Die Kasko-Versicherung der Gemeinde habe mittlerweile die Kosten für die Behebung der Schäden durch austretendes Abwasser in den Räumen der Gemeindeverwaltung übernommen habe – „abzüglich der Selbstbeteiligung“. Der Teppich habe ausgetauscht werden müssen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ferner berichtete der Bürgermeister davon, dass wegen der Osterfeuer-Absage auf dem Brennplatz gelagertes Grüngut geschreddert worden sei: „Es ist noch Material vorhanden und wird gegen Gebühr an interessierte Bürger abgegeben.“ Genehmigt wurde laut Böse ein Antrag auf Förderung zur Einrichtung einer E-Ladesäule im Ort: „Die Mittel erhalten wird aber erst 2021.“ Innerhalb eines Jahres nach Erhalt müsse die Säule dann eingerichtet werden: „Mit der LSW ist dazu bereits alles Nötige veranlasst.“ Gleiches, wenn auch mit anderen Ansprechpartnern, gilt für jene „ Fahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen, die nicht mehr angemeldet sind“ – es seien „Maßnahmen“ ergriffen worden: „Nun sind die Fristen abzuwarten und dann die weiteren Schritte einzuleiten.“

Chorvereinigung hat sich aufgelöst

„Leider hat sich unsere Chorvereinigung aufgelöst“, stellte der Bürgermeister mit Bedauern fest. Sie sei bereits aus dem Vereinsregister gelöscht und ihr Barvermögen sei der Gemeinde zur Verfügung gestellt worden und werde dort geparkt: Sollte sich innerhalb der nächsten zehn Jahre ein neuer Gesangsverein gründen, werde das Geld an diesen ausgezahlt – wenn nicht, „kann das Geld für gemeinnützige Zwecke in der Gemeinde verwendet werden“. Und: An der Laterne vorm Lerchenweg 6 wurde eine Steckdose installiert – nun könne dort die gemeindliche Geschwindigkeits-Messanlage aufgestellt werden.

Auch die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners sei in den Ortslagen an Einzelbäumen durch Besprühen vom Boden aus bereits erfolgt. Die geplante Befliegung an Landes- und Bundesstraßen wurde bislang mehrfach verschoben: „Aktuelle Infos gibt es in der Tagespresse sowie auf den Internetseiten der Samtgemeinde Brome und des Landkreises Gifhorn“, so der Bürgermeister.

Lesen Sie auch

Von Jörg Rohlfs