Ehra-Lessien

Ursprünglich sollte die Sanierung der Turnhalle, die zu Beginn der vergangenen Sommerferien begann, nach einem halben Jahr Geschichte sein. Dieser ambitionierte Plan ging unter anderem wegen sporadischer Lieferengpässe und Quarantäne-Ausfällen bei Baukolonnen schon nicht auf. Jetzt aber rechnet die Gemeinde als Bauherrin mit einer Fertigstellung erst zum neuen Schuljahr. Grund dafür ist der Umstand, dass die Halle außerplanmäßig auch einen neuen Boden bekommt inklusive neuer Fußbodenheizung.

Nötig wurde jenes in erster Linie, weil im Zuge der Abriss- und Neubau-Arbeiten an Dach und Seitenwänden der jetzige Hallenboden ernsthaft Schaden nahm. An mehreren Stellen klaffen Löcher, vermutlich verursacht durch herab fallendes Material. Außerdem hatte eingedrungenes Regenwasser an bestimmten Stellen den Boden aufquellen lassen. Der Gemeinderat beschäftigte sich daraufhin mit der Frage, ob man die Schäden reparieren sollte – oder den Boden besser gleich komplett austauschen sollte.

Der Hallenboden ist mehr als 40 Jahre alt

Man entschied sich für die zweite Variante: „Alles andere hätte keinen Sinne gemacht“, begründet Bürgermeister Jörg Böse die Entscheidung gegen eine Reparatur des Bodens, die auch eine Komplett-Erneuerung des Bodenbelags erfordert hätte. Außerdem hätte nach Expertenmeinung der mehr als 40 Jahre alte Hallenboden infolge Gebrauchs seine besten Zeiten bereits hinter sich.

Dass auch die Fußbodenheizung ersetzt wird, liege zum Einen darin begründet, dass Beschädigungen beim Abriss des Schwingbodens nicht ausgeschlossen werden könnten. Zum anderen würde vorm Einbau der neuen Heizung eine Isolationsschicht nach unten eingebaut werden und eine neue Zuführung installiert, damit insgesamt „alles auf dem neuesten Stand ist“, wie Böse betont. Was auch Sinn ergebe, wenn schon Decke und Wände der Halle diesem nach der Sanierung entsprächen.

Gemeinde muss die Mehrkosten tragen

Ein weiteres Argument für das Komplett-Paket sei die Möglichkeit, die Vorteile eines komfortablen und gelenkschonenden Schwingbodens durch den Einbau einer Noppenbahn auch für Leichtgewichte wie Kinder spürbarer zu machen. Aber alles hat natürlich seinen Preis, und der liegt in diesem Fall bei Mehrkosten für die Hallensanierung im Bereich von 100 000 bis 120 000 Euro. „Die sind von der Gemeinde zu tragen“, konstatiert der Bürgermeister. Man hoffe jedoch mit Blick auf die nachträglich entstandenen Beschädigungen auf eine Versicherungs-Entschädigung.

Als nächstes wird die neu Lüftungsanlage fertig gestellt

Derzeit würde eine dreigeteilte Ausschreibung der Arbeiten – Abriss des Bodens, Einbau der Heizung und Erstellung des neuen Bodens – vorbereitet. Währenddessen laufen die übrigen Arbeiten an der Halle weiter. Die Decke des neuen Dachs ist bereits verkleidet, die neue Beleuchtung wird gerade installiert und als nächstes wird die neue Lüftungsanlage fertig gestellt, kündigt Böse an. Die neue Außenfassade muss noch in Angriff genommen werden, die dafür nötigen Elemente seien aktuell in der Fertigung.

TuS und Schule weiter auf Alternativen angewiesen

Der Sportverein sowie die Grundschule als Hauptnutzer der Halle fänden die Verzögerungen naturgemäß „nicht schön, weil sie deswegen weiter auf Alternativen angewiesen sind“. Andererseits hätte der TuS auch Zustimmung signalisiert zu den Plänen und freue sich sogar auf einen neuen schönen Boden und eine komplett sanierte Sporthalle.

Von Jörg Rohlfs