Ehra-Lessien

„Es ist schon schwierig“, sagt TuS-Chef Sven Grabowski über Online-Angebote des Vereins in Corona-Zeiten – weil bei Kindern schnell die Aufmerksamkeit nachlässt, und bei Übungseinheiten für Erwachsene fehlt die Möglichkeit der Korrektur durch die Trainer. Bei den Pilates-Kursen von Heidrun Wolff, die sie Anfang Februar online hat aufleben lassen, klappt’s aber „ganz gut“.

„So geht’s nicht weiter“, habe sie sich gesagt und in den Kopf gesetzt, der Zwangspause durch Lockdown ein teilvirtuelles Schnippchen zu schlagen. „Ich habe es selbst an meiner nachlassenden Beweglichkeit gemerkt, dass es Zeit wird.“ Für viele und sie selbst auch fehle außerdem „das Soziale total“. Um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, das zu ändern, musste Wolff zunächst aber eine Aufrüstung des häuslichen technischen Equipments vornehmen – was Geld kostete – und zum Laufen bringen – was „sehr viel Zeit“ kostete. Nur ihr Enkel konnte helfen.

Anzeige

„Sehnsucht nach Sport mit anderen ist groß“

Vorher hatte sich Wolff natürlich das Okay vom Verein geholt und bei den zwei Dutzend Pilates-Jüngern die Interessenlage abgefragt: „Alle wollten es. Die Sehnsucht nach Sport mit anderen ist groß.“ Und dann ging’s ans Eingemachte: Sechs, sieben Stunden dauerte es insgesamt, bis alle, die wollten, auch technisch konnten. Die Probleme reichten von nicht erfolgter Einwahl bis zum allseits lahmen Internet.

Die auftretenden Schwierigkeiten seien dabei „nicht an Generationen fest zu machen“ gewesen: „Es gibt auch Ältere, die da ziemlich fit sind.“ Irgendwann hätten es dann aber alle hingekriegt und waren bereit „fürs Sporteln“. Zweimal war jetzt schon 90 Minuten online live moderierte Pilates-Konferenz mit Heidrun Wolff. Sie möchte es nicht missen und von den Teilnehmern glaubt sie das ebenfalls – auch wenn manchmal die „taktile Korrekturmöglichkeit wirklich fehlt“. Mit Pilates-Anfängern sei das Online-Angebot deshalb auch nicht machbar.

Miteinander sprechen – ohne Mikro und Lautsprecher

Bild aus Zeiten vor Corona: Ab dem Frühling könnten Kurse draußen stattfinden. Quelle: Jörg Rohlfs Archiv

Voraussichtlich bis Ende April laufen die Kurse einmal wöchentlich noch so weiter: „Und dann können wir vielleicht draußen auf dem Sportplatz weiter machen“, so Wolff, die hofft, dann auch ihre Nordic-Walking-, Herzsport- und Rückenschul-Gruppen an Hygieneregeln entlang reaktivieren zu können – um dann mal wieder ohne Mikrofon und Lautsprecher miteinander zu sprechen: „Das ist wichtig.“

Gesamt-Verein veranstaltet Foto-Wettbewerb

Und der Gesamtverein hält bis dahin auch halb virtuell Kontakt, und zwar indem er seine 700 Mitglieder nächste Woche zu einem visuellen Wettbewerb einlädt: „Sie sollen uns Fotos von sich beim Sport schicken“, erklärt Sven Grabowski. Die drei besten Moment-Aufnahmen werden prämiert. Vielleicht kann man die Siegerehrung auch auf dem Sportplatz vornehmen. Vielleicht hat bis dahin der Verein auch einen neuen Betreiber gefunden fürs Sportheim und Corona-Regeln erlauben einen Ausschank. Wer weiß.

Lesen Sie auch

Von Jörg Rohlfs