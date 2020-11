Lessien

Winfried Rolke ist nicht nur ein Freund der Natur, der Bäume, er möchte auch helfen, wo es Sinn macht. Deshalb will er die prächtige, acht Meter hohe Nordmanntanne in seinem Garten als Weihnachtsbaum an den Meistbietendem abgeben – um dann das Geld an die Gifhorner Hospizstiftung zu spenden.

Der 78-jährige Hobby-Historiker und Chronist des Örtchens Lessien, der in Wolfsburg und dessen Stadtwald groß geworden ist, hat die vollkommen mit dunklen, weichen Nadeln bestückte Tanne selbst dereinst in den Garten gepflanzt, nach einem Weihnachtsfest vor „zehn, zwölf oder mehr Jahren. Das Datum habe ich mir nicht gemerkt“. Die Nordmanntanne hat nämlich schon mal als Christbaum gedient, seinerzeit mit Ballen im Topf bei Rolkes im Wohnzimmer. Der Trick beim erfolgreichen Auswildern sei tägliches Gießen während der Stubenzeit und die Gewöhnung des Baums ans Draußen leben: „Er muss eine Weile frostfrei stehen.“

„Aus Jux und Dollerei“

Jedenfalls wuchs der Baum im Garten an (wie viele andere auch, die Winfried Rolke von Reisen mitbrachte oder aus Samen zog „aus Jux und Dollerei“) und hat nun eine Größe erreicht, „mit der man ihn nun eigentlich wieder entnehmen sollte“. Die Tanne mit den nicht stechenden Nadeln, die sogar schon einmal drei Zapfen entwickelte, deren Samen leider taub gewesen seien, habe sich jedoch „so schön entwickelt, dass es einfach zu schade wäre, um sie nächstes Jahr zum Osterfeuer zu schaffen“, meint der Mann, der gern Förster geworden wäre, aber dafür zu wenig Lust auf Schule hatte.

Also verfiel er auf die Idee, die Tanne für einen guten Zweck zu verkaufen. „Ein Hospiz ist eine gute, segensreiche Einrichtung“, nennt Rolke den Grund für die Spendenrichtung. „Es gibt heutzutage viele schwerkranke Menschen, die niemanden haben, für die das Sterben deshalb ganz fürchterlich sein kann.“ Der Lessiener hofft natürlich, dass bei der Weihnachtsbaumaktion möglichst viel Geld für die Hospizstiftung herum kommt. Interessant sein könnte sein Baum für Kommunen, Institutionen oder Firmen, meint Rolke.

Fürs Fällen sorgt Sohn Christian

Die Angebote sollten per E-Mail an wrael@t-online.de geschickt werden. „Ich checke jeden Morgen um halb neun meinen Posteingang.“ Der Baum selbst könne natürlich besichtigt werden. Das Fällen würde Rolkes Sohn Christian übernehmen, ebenso wie das Verbringen der Tanne mit dem familieneigenen Schlepper aus dem Garten an die Straße. Für den Transport zum Zielort müsse der Sieger beim Bieterrennen aber selbst sorgen, betont Winfried Rolke.

