Ehra-Lessien

Von der Jägerschaft erfuhr die Polizei, dass seit mehreren Wochen verbotenerweise Crossmaschinen ohne Kennzeichen im Wald der Bickelsteiner Heide zwischen Boitzenhagen und Ehra umherfahren. Bei einem erneuten Hinweis am Dienstag, 4. August, gegen 19.35 Uhr, fuhren Beamte des Polizeikommissariats Wittingen zum Gedenkstein Bickelstein und fanden dort auch einen Fahrer mit einem orangefarbenen Crossmotorrad vor. Der Mann, circa 25 bis 30 Jahre alt, schlank, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, kurze blonde, geschorene Haare, flüchtete mit seinem Motorrad in den Wald, als er die Polizei sah. Allerdings vergaß der Fahrer, seinen Helm mitzunehmen. An seinem Motorrad befanden sich keine Kennzeichen. Wer sachdienliche Hinweise zum Fahrer des Motorrades oder dem Helm der Marke MTR machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wittingen unter Tel. (0 58 31) 25 28 80 zu melden.

Von der AZ-Redaktion