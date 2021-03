Ehra-Lessien

Eine der vielen Aktivitäten im Dorfförderverein ist die Imkerei. Sven Grabowski und Martin Heeschen betreuen aktuell drei Völker: „Unser Ziel ist nicht, möglichst viel Honig zu produzieren. Wir wollen den Bienen so viel Gutes wie möglich bieten.“ Und deshalb rufen sie auch die Ehra-Lessiener auf, ihre Gärten insektenfreundlich umzugestalten – mit einheimischen Sträuchern und Blumen.

„Es ist spannend und man muss eine Menge lernen“, sagt Heeschen und meint damit nicht nur die Schulungen, die ihm und Grabowski zuteil wurden, sondern auch das learning-by-doing. „Die Imkerei ist eine Wissenschaft für sich.“ Vor zwei Jahren wurde sie in die Angebotspalette des Dorffördervereins aufgenommen. „Im ersten Jahr haben wir alle Fehler gemacht, die möglich waren“, so Heeschen – im zweiten wurden mehrere Kilogramm Honig geerntet.

Von vier Völkern haben drei überlebt

Der Ertrag wurde gedrittelt, der Förderverein verschenkt seinen Anteil bei Jubiläen, Geburtstagen und Hochzeiten in der Gemeinde. „Der gute Geschmack des gewonnenen Honigs aus Ehra hat sich inzwischen rumgesprochen.“ Und der Bienenbestand von Heeschen und Grabowski hätte den Winter „auch relativ gut überstanden: Von vier Völkern haben drei überlebt“.

Allerdings werde der Lebensraum für die Bienen „durch Grundstücksversiegelung und pflegearme Gartengestaltung immer mehr eingeengt“. Wer dem entgegen wirken wolle, sollte seinen Garten mit einheimischen Sträuchern und Blumen gestalten: „Sie sind die wesentliche Nahrungsgrundlage für heimische Tiere“, meint Heeschen. Mit Exoten wie Rhododendron oder Kirschlorbeer könnten sie nichts anfangen.

Oase für selten gewordene Tiere

Oase: Die Sommerwiese hinterm Dorftreff. Quelle: Mosaik Archiv

Auch für Bienen besser seien beispielsweise Feuerdorn, Liguster, Schneebeere, Sanddorn sowie Korn- und Ringelblume. „Einheimische Sträucher sind leicht zu pflegen, robust, schön, mittlerweile eine Rarität und machen den Garten zu etwas Besonderem – einer Oase für teilweise selten gewordene Tiere“, wirbt Heeschen für ein Umdenken.

Heeschen und Grabowski beantworten Fragen

Weiter gehende Fragen würden von ihm und Sven Grabowski gern beantwortet. Kontakt aufnehmen kann man zu den beiden über die Homepage www.mosaikehralessien.de, per E-Mail an info@mosaikehralessien oder per Telefon.

Von Jörg Rohlfs