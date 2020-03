Weiterhin Einkaufsfahrten mit Senioren

Ehra-Lessien

Auch den Förderverein „Ein Dorf – ein Team“ hat das Corona-Virus eingeholt: Der Dorftreff „Mosaik“ an der Gifhorner Straße bleibt bis zum 20. April geschlossen. „Aber die Einkaufsfahrten werden wir weiterhin durchführen“, erklärt die Vorsitzende Jenny Reissig.

Rücksicht nehmen

Auch der Dorfförderverein habe „eine Verantwortung gegenüber unseren Mitbürgern und folge hier „der Empfehlung übergeordneter Organisationen, Vereine und Verbände“ bezüglich der Einstellung der Angebote. „Gerade ältere Menschen kommen gerne zu den Veranstaltungen im Mosaik und da ist es für den Verein selbstverständlich, Rücksicht zu nehmen“, so Reissig.

Vereinseigener VW-Bus

Vereinseigener Bus – für freitägliche Einkaufsfahrten. Quelle: Jenny Reissig

Die Fahrten mit den Senioren im vereinseigenen VW-Bus zum Einkaufen werden aber weiterhin angeboten. Denn in Ehra-Lessien gibt es außer einem Hofladen und einer Tankstelle keine Geschäfte. Entstanden sei das Angebot vor zwei Jahren „auf Anfragen aus dem Dorf“. Von Leuten, die aus Altersgründen freiwillig ihren Führerschein abgegeben hatten. zwischenzeitlich sei der Service schon einmal eingeschlafen: „Aber seit vergangenem September läuft es super“, so Reissig.

In der Regel wird mit dem Neunsitzer nach Brome gefahren – „da gibt es alles“ – und eine Rundtour unternommen: „Der eine will zu Lidl, der andere zu Budnik und der Dritte zu Borchert, Blumen kaufen, und zu Aldi.“ Derinst habe man abschließend „noch gemeinsam einen Kaffee getrunken“, in Zeiten von Corona wird „eingekauft und wieder ab nach Hause.“

Selbst entscheiden

„Im Bus können wir nicht im Zwei-Meter-Abstand sitzen“, erinnert Reissig. Jeder müsse für sich selbst entscheiden, ob er mitfahren wolle und „Vertrauen haben, dass alle sauber sind“. Derzeit sei nicht geplant, dazu überzugehen, nur noch Einkaufszettel einzusammeln und diese abzuarbeiten: „Wir werden erst nochmal abwarten“ – und wie bisher weiter verfahren.

Zwei Euro pro Nase

Die Fahrt kostet „pro Nase zwei Euro Benzingeld“ und man muss nicht Mitglied im Förderverein. Aber man muss sich anmelden: Entweder per Mail an Info@mosaikehralessien.de oder bei Martin Heeschen unter Tel. (0 53 77) 20 45 99.

Von zuhause

Neu am Angebot der Einkaufsfahrten für Senioren aus der Gemeinde ist, dass „wir die Teilnehmer auch schon von zuhause abholen und natürlich nach den Einkäufen wieder bis vor die Tür fahren“. Und falls für die Freitagsfahrten mehr als neun Anmeldungen eingehen, wird das Ehepaar Reissig seinen privaten Bus zur Verfügung stellen – oder einen zweiten Tag anbieten.

Von Jörg Rohlfs