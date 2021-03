Ehra-Lessien

„Das können wir uns nicht immer erlauben“, kommentiert Bürgermeister Jörg Böse die Verabschiedung des Gemeindehaushalts, der mit rund 900 000 Euro aus den Rücklagen bestückt wird. Hauptgrund für das rechnerische Defizit sei die Sanierung der Sporthalle, die nach Ostern starten und voraussichtlich bis Ende September andauern wird.

Insgesamt veranschlagt sind für die Baumaßnahmen 1,1 Millionen Euro. Die Gemeinde erhält vom Land Fördergelder in Höhe von 400000 Euro, den Rest muss sie – haushaltstechnisch verteilt auf zwei Jahre – allein stemmen. Die Halle bekommt dafür unter anderem eine neues Dach, neue Beleuchtung, Akustikdecke und eine Lüftungsanlage, außerdem wird die Fassade wärmegedämmt.

Neues Baugebiet im Südosten von Ehra

Als weitere Kostenfaktoren im Haushalt nennt der Bürgermeister die Zahlung weiterer Raten für den Flächenankauf im aktuellen Lessiener Baugebiet Grundfeld III, dessen Endausbau für Ende des Jahres vorgesehen ist, sowie den anstehenden Landankauf für ein geplantes weiteres Baugebiet in Ehra, das Kampenfeld II. Entstehen soll es im Südosten des Ortsteils angrenzend an das Gebiet Hinter den Höfen III und dem Areal des Seniorenzentrums.

Für das rund vier Hektar große Areal soll noch in diesem Jahr begonnen werden, einen Bebauungsplan aufzustellen. Als nächste und vorerst letzte Fläche für weitere Bebauung sieht die Gemeinde nach den Worten von Jörg Böse den Bereich südlich der jetzigen Ortsgrenze (und östlich der B 248) vor: „Das wird es dann voraussichtlich für die nächsten zehn Jahre gewesen sein mit Baulandausweisungen.“

„Gewerbesteuer ist ein schwankender Bereich“

Mit Blick auf den vom Rat beschlossenen Drei-Millionen-Euro-Haushalt und die Finanzsituation der Gemeinde allgemein, dass die Einnahmesituation „mit Vorsicht zu genießen“ sei, weil in diesem Jahr vermutlich keine Ausgleichszahlungen vom Land an die Kommunen zu erwarten sind. Und auch die Gewerbesteuer als vorrangige Geldquelle der Gemeinde „ein schwankender Bereich ist“.

Flächenankauf: Im Südosten von Ehra soll das Kampenfeld II entstehen. Quelle: Michael Franke

Beim Ratsentscheid über den Etat stimmte nach Böses Angaben als einziger Dirk Fricke gegen dessen Annahme. Grund sei der eingeplante Landkauf fürs Kampenfeld gewesen: „Man hätte damit noch warten sollen.“ Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde Dennis Dietrich als neues Mitglied im Rat verpflichtet. Er rückt in das Gremium nach für den Ende Januar verstorbenen Friedrich Rietz.

Genossenschafts-Gründung für „Bürgerwindrad“

Mitgeteilt wurde vom Bürgermeister, dass der Landkreis Gifhorn die Genehmigung erteilt habe für den Windpark mit sechs Anlagen östlich von Ehra. Die Gründung einer Genossenschaft zum Betrieb des „Bürgerwindrads“ werde vorbereitet. Die Landeigentümer sowie die Gemeinde würden als Gründungsmitglieder fungieren. Erst in einem zweiten Schritt könnten sich dann Bürger und Bürgerinnen an der Genossenschaft beteiligen.

Stattfinden soll nach bisherigen Planungen die Müllsammelaktion in der Gemeinde am Samstag, 24. April. Die Einzelheiten würden noch festgelegt, aber ein „gemeinsamer gemütlicher Teil wird nicht möglich sein“, so Böse.

Von Jörg Rohlfs