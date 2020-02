Hallen-Sanierung steht im Mittelpunkt

Ehra-Lessien

Beschlossen hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung den Haushalt des laufenden Jahres. Mit Abstand größter Post darin ist die Sanierung der Sporthalle, die im Laufe der Sitzung vom Planungsbüro noch einmal vorgestellt wurde.

Knapp eine Million Euro

Veranschlagt sind Kosten in Höhe von knapp einer Million Euro. Möglich ist laut Bürgermeister Jörg Böse eine Förderung über das Sportstättensanierungsprogramm des Landes in Höhe von 40 Prozent. Ein entsprechender Antrag muss bis Mitte März gestellt werden. Bis Januar nächsten Jahres sollten Baugenehmigung und Vergabe der Gewerke erledigt sein, so dass „die Bauzeit zwischen März und September 2021 liegen könnte“.

Pultdach mit Ostneigung

Das marode Dach samt Dachtuhl muss runter. Drauf kommt ein Pultdach aus Sandwichplatten mit Ostneigung – und lastentechnisch der Option, Photovoltaik aufzubringen. Die Fußbodenheizung bleibt erhalten, die Steuerung wird in die Halle verlegt. Die Fassade bekommt eine Wärmedämmung und eine Verkleidung aus Hartplatten – zu deren Farbgestaltung gibt’s laut Böse noch Beratungsbedarf.

Belüftung und LED

Die Fenster auf der Westseite werden ersatzlos entfert, die an der Ostseite werden geschlossen, da die Halle eine Belüftungsanlage erhält. Erneuert werden die Elektrik und die Beleuchtung. Letzteres wird natürlich LED und orientiert sich an den optimalen Wettkampfbedingungen für Tischtennis.

Fehlbetrag ausgeglichen

500 000 Euro sind für die Sanierung der Halle im laufenden Haushalt eingeplant, 600 000 Euro sollen es 2021 sein: „Damit wir einen gewissen Puffer haben“, so der Bürgermeister, der sich freute, dass der aktuelle Etat vom Rat einstimmig gebilligt wurde. Der vorhandene Fehlbetrag im Haushalt werde aus den Rücklagen der Gemeinde ausgeglichen.

B-Platz-Sanierung verschoben

Teil des Zahlenwerks sind auch die Einnahmen aus dem Baulandverkauf Grundfeld III in Lessien, dessen Endausbau 2022 erfolgen soll. Verschoben wurde der Plan, den B-Platz des TuS Ehra-Lessien für gut 40 000 Euro grundhaft zu erneuern: „Es gibt da noch einiges zu klären. Und der Fokus liegt erstmal auf der Hallensanierung“, erklärt Jörg Böse. Stattdessen wurden in Absprache mit dem Verein ein 3000-Euro-Zuschuss für eine mobile Flutlichtanlage für den Trainingsplatz sowie nochmal 1000 Euro für Brunnenbau eingestellt.

Grundsteuern steigen

Mitgeteilt wurde vom Bürgermeister ferner, dass die Hebesätze der Grundsteuer A und B auf 350 respektive 375 von Hundert angehoben wurden. Für die Gemeinde bedeute dies Mehreinnahmen von rund 16 000 Euro. Und: Die mobile Tempomessanlage soll wieder in Gebrauch genommen werden. Voraussichtlich zunächst im Lerchenweg.

Von Jörg Rohlfs