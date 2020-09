Ehra-Lessien

Anlässlich der jüngsten Sitzung des Rates informierte Bürgermeister Jörg Böse in seinem Bericht unter anderem über die erfolgte Sanierung von Straßen innerhalb der Gemeinde, überplanmäßigen Ausgaben sowie die finanzielle Situation der Gemeinde. Diese habe sich verschlechtert.

„Die zu erwartenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich weiter reduziert“, so Böse. Von den 355 000 Euro Einnahmen aus diesem Bereich, mit denen ursprünglich geplant worden sei, stünden aktuell nur noch 15 000 Euro zur Verfügung. Die vom Landtag bereits beschlossene Kompensation der Gewerbesteuerausfälle ließe noch auf sich warten: „Auch Informationen zum Verfahren der Kompensationsleistung liegen bislang weder uns noch der Samtgemeinde vor“, erklärte der Bürgermeister.

Neue Oberfläche für Straßen

Erfreulich sei der Abschluss der vom Rat beschlossenen Straßenunterhaltungsmaßnahmen: „Die Platzstraße in Lessien wurde Anfang September mit einer neuen Oberfläche versehen.“ Die Mühlenstraße in Ehra und die Dorfstraße in Lessien seien zuvor schon behandelt worden: „Hoffen wir mal gemeinsam, dass diese Straßen jetzt wieder ein paar Jahre halten.“

Ferner teilte der Bürgermeister mit, dass auf dem Schulhof in Ehra eine alte Schaukel ersetzt werden musste: „Der Aufbau erfolgte während der Sommerferien.“ Allerdings hätten die Kosten für die neue Schaukel mit 1795,49 Euro knapp 300 Euro über dem Haushaltsansatz gelegen, eine überplanmäßige Ausgabe sei fällig geworden. In diesem Zusammenhang wies Böse darauf hin, dass die Ersatzbeschaffung für die defekte Seilbahn auf dem Spielplatz Sandweg erst im kommenden Jahr erfolgen werde.

Fichten an der Dorfstraße gefällt

Und schließlich informierte der Bürgermeister Rat und Zuhörer darüber, dass „abgängige“ Fichten auf einem Grundstück an der Dorfstraße in Lessien mittlerweile vom Eigentümer gefällt worden seien und „eine Gefährdung an dieser Stelle nun nicht mehr besteht“.

