Ehra-Lessien

Erneut beschäftigte sich der Gemeinderat in jüngster Sitzung mit dem Bebauungsplan Ortsmitte. Aber auch das Thema Windpark stand wieder einmal auf der Tagesordnung. Der potentielle Betreiber sei der Gemeinde entgegen gekommen und habe eine Ausgleichsfläche verlagert, wie Bürgermeister Jörg Böse erklärt.

Diese wie auch der geplante Park östlich von Ehra gelegene Fläche sei im ersten Entwurf „zu nah am Ort“ gewesen und hätte einer denkbaren baulichen Entwicklung der Gemeinde im Wege gestanden – was der Rat in einer früheren Stellungnahme zum Vorhaben unter anderem moniert hatte. Stattdessen würden nun zwei neue Flächen im Südwesten zwischen Lessien und Barwedel für Kompensationsmaßnahmen ausgewiesen.

Raumordnungsprogramm geändert und F-Plan angepasst

In der neuen, jetzt vom Rat einstimmig verabschiedeten Stellungnahme im Rahmen des Immissionsschutzverfahrens heißt es daher auch, dass „die Gemeinde Ehra-Lessien keine Einwände gegen die Genehmigung der sechs Windenergieanlagen“ mehr erhebt – da mittlerweile auch das Raumordnungsprogramm geändert worden sei und die Samtgemeinde Brome den F-Plan angepasst habe. „Alle Belange wurden berücksichtigt“, so Böse, „und jetzt wollen wir ihn, den Windpark.“

Aufstellen will die weltweit tätige Firma wpd aus Bremen die sechs rund 240 Meter hohen Anlagen jenseits der 110-kV-Leitung Richtung Voitze. Eines der Windräder soll als „Bürgerwindrad“ realisiert werden, in das sich alle Einwohner der Gemeinde Ehra-Lessien einkaufen können. Von den sechs beantragten Anlagen seien bislang nur fünf genehmigungsfähig: „Aber für die letzte wird man auch noch eine Regelung hinbekommen“, ist sich der Bürgermeister sicher.

Teilfläche für Kindergartenbau steht bereit

„Einen Rahmen geschaffen für sicheres Planen und Bauen“ habe man mit dem vom Rat ebenfalls einstimmig beschlossenen B-Plan „Ortsmitte“, in den Wünsche und „Hinweise“ der Anlieger eingeflossen seien. Aber nicht nur rückwärtige Bebauung in den ehemaligen Grasgärten der Großen Ratje ist jetzt möglich, eine Teilfläche steht auch bereit, falls die Wahl auf Ehra fallen sollte als Standort für die nächste Kita in der Samtgemeinde.

Vorhaben abhängig von Aufnahme ins Förderprogramm

„Die Finger drauf“ habe die Gemeinde nun auch bei Veränderungs-Vorhaben, was den Heidekrug betrifft. Was die Pläne der Gemeinde betrifft, selbst aktiv eine neue Ortsmitte zu schaffen mit Treffpunkt, neuem Gemeindebüro und anderem mehr, dafür müsse weiter der Ausgang der Bewerbung zur Aufnahme in das Förderprogramm Dorfregion abgewartet werden.

Von Jörg Rohlfs