Ehra-Lessien

Breitbandversorgung, der Haushalt 2021 und die Verkehrsschau des Landkreises waren Themen im Bericht des Ehra-Lessiener Bürgermeisters Jörg Böse anlässlich der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Aber auch zum Projekt Ganztags-Grundschule gab’s Infos zum Stand der Vorbereitung.

Demnach hat sich der Arbeitskreis erstmals getroffen und seine Arbeit aufgenommen. Böse berichtete, dass die Interessensabfrage in der Schule und Kita zu einem Ganztagsangebot inzwischen gestartet ist. Fragebögen lägen auch in der Gemeindeverwaltung aus. Die Bögen sollen bis Ende November ausgefüllt abgegeben werden. Der Bürgermeister teilte ferner mit, dass eine Entscheidung zum Standort für eine weitere Krippen-/Kita-Gruppe in der Samtgemeinde coronabedingt erst im kommenden Jahr fallen werde.

Breitband-Baustart im nächsten Jahr

Der Ausbau der „weißen Flecken“ in Lessien und Ehra bei der Breitbandversorgung geht laut Böse weiter. Die Netzplanung sehe eine Anbindung aus Richtung Boitzenhagen über Wiswedel vor: „ Ehra-Lessien wird dann von Brome kommend erschlossen. Ich gehe von einem Baustart im kommenden Jahr aus.“ Inzwischen habe Giffinet angekündigt, auch die „schwarzen Flecken“ – Bereiche mit als ausreichend eingestuftem Breitband – bei ausreichender Nachfrage mit Glasfaser bis ins Haus zu versorgen.

Dies betreffe die Ortslage von Ehra. Diesen Ausbau führt die Giffinet in Eigenregie durch, Zuschüsse für den Ausbau schwarzer Flecken gibt es nicht. Die Samtgemeinde Brome bilde mit dem Boldecker Land „ein Cluster“. Damit der Ausbau erfolgen könne, müsse in einem Cluster eine Anschlussquote von 60 Prozent erreicht werden. „Vorgesehen ist die Vermarktung in 2021, der Baustart in 2022 und der Abschluss dann in 2023 für unser Cluster.“

Gewerbesteuereinnahmen nicht weiter reduziert

Eine „erste grobe Übersicht“ mit Daten zum Haushalt 2021 will Jörg Böse dem Rat in der Dezember-Sitzung vorlegen. Dann stünden voraussichtlich die Höhe der Einkommensteueranteile sowie der Ausgleichszahlungen von Land und Bund bei der Gewerbesteuer fest. Die hier zu erwartenden Einnahmen hätten sich in der Gemeinde „nicht weiter reduziert“.

Parksituation in der Großen Ratje Anlass für Diskussionen

Anlass für Diskussionen: Die Parksituation in der Großen Ratje war Thema bei der Verkehrsschau. Quelle: Jörg Rohlfs Archiv

Schließlich ging der Bürgermeister auf die von der Gemeinde vorgetragenen Punkte bei der Verkehrsschau des Landkreises ein. Dazu gehört die Parksituation in der Großen Ratje, die „immer wieder Anlass für Diskussionen auch im Rat“ gegeben habe, aber auch der Radweg auf der Wittinger Straße respektive dessen Markierung in Höhe von Einmündungen der Seitenstraßen.

E-Ladesäule: Sechs Nutzungen binnen zwei Monaten

Vermeldet wurde ferner, dass an der vor gut zwei Monaten in Betrieb genommenen E-Ladesäule auf dem Schützenplatz in dieser Zeit „sechs Nutzungen verzeichnet werden konnten. Für den Start ist dies aus meiner Sicht ganz gut, ich hatte mit weniger Nutzungen gerechnet“, so Böse, der auch berichtete, dass für das geplante Baugebiet Kampenfeld II in Ehra inzwischen ein Bodengutachten vorliege. In der nächsten Ratssitzung werde man sich dem Thema Erschließung zuwenden.

5000 Euro für neue Abwasserleitung

Für die Sanierung der Abwasserleitung in der Schule/Gemeindeverwaltung seien Kosten von rund 5000 Euro entstanden, die sich Gemeinde und Samtgemeinde teilen. Die Maßnahme sei, wenn auch verspätet, abgeschlossen worden. Grund für die Verzögerung seien ein Munitionsfund sowie Corona-Quarantäne bei Mitarbeitern der Baufirma gewesen.

Von Jörg Rohlfs