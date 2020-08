Ehra-Lessien

„Früher war es einfacher, an Schrottautos zu kommen“, weiß Ortsbrandmeister Dirk Lindenblatt. Dessen Stützpunktwehr Ehra-Lessien braucht aber für Übungszwecke beim im Herbst geplanten Techniktag eben solche und sucht nun Spender derselben.

Dass diese ihr Wrack dabei kostenlos entsorgen können, ist ein positiver Nebeneffekt. Wichtig für die Kameraden der Feuerwehr Ehra-Lessien ist die Möglichkeit, den Einsatz von schwerem Gerät am Objekt zu üben. „Wir müssen vorbereitet sein“, sagt Lindenblatt. Junge Kameraden ebenso wie alte Hasen müssten Kenntnisse über die Handhabung von schweren hydraulischen Gerätschaften wie Schere und Spreizer oder einem Stabfast zur Sicherung von umgekippten Fahrzeugen erwerben oder auffrischen, um im Ernstfall effektiv Hilfe leisten zu können und für sich selbst eine Verletzungsgefahr auszuschließen.

Praktische Schulungen an Autowracks finden alle zwei Jahre statt

Alle zwei Jahre wird von der Stützpunktwehr – nur eine solche verfügt überhaupt über schweres Rettungsgerät – deshalb ein interner Techniktag durchgeführt, bei dem alle Aktiven zunächst theoretisch, dann praktisch an den Autowracks geschult werden. Bei denen „wurden vorher natürlich alle Flüssigkeiten abgelassen“. Was Corona betrifft, so sieht es laut Lindenblatt gemäß aktueller Dienstanweisung danach aus, als könnte der nächste planmäßige Techniktag im Oktober oder November – unter Einhaltung der Hygieneregeln – mit allen Kameraden stattfinden.

Ein Autowrack haben die Brandschützer schon, zwei weitere werden noch benötigt. Um die Kosten für die Wehr zu minimieren, sollten sie möglichst aus Ehra-Lessien kommen oder der näheren Umgebung. Wer also ein Fahrzeug zu vergeben hat, das nie wieder aus eigener Kraft auf einer Straße unterwegs sein wird, der möge sich beim Gruppenführer der Wehr Tobias Terbrüggen unter Tel. (01 60) 4 49 84 08 melden – er ist es im Übrigen auch, der seine Kameraden mit Wort und Tat schulen wird.

