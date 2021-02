Ehra-Lessien

In der zentralen Flüchtlingsunterkunft des Landkreises Gifhorn in Lessien sind erneut Corona-Fälle aufgetreten. Laut Erstem Kreisrat Dr. Thomas Walter wurden vier Personen positiv auf das Virus getestet. Zu Vermutungen, auf welchem Wege das Virus in die Unterkunft gelangte, gab es trotz konkreter Nachfrage der AZ unter Verweis auf den Datenschutz keine Infos.

„Derzeit stehen den Richtlinien entsprechend vorsorglich 15 weitere Personen der Kontaktpersonengruppe 1 unter Quarantäne“, heißt es in der schriftlichen Antwort des Kreisrats. Die Quarantäne werde voraussichtlich am 24. Februar enden. „Über eine eventuelle Verlängerung der Quarantäne entscheidet am Ende der Quarantäne abschließend das Gesundheitsamt.“

In den Gemeinschaftsunterkünften stünde Sicherheitspersonal zur Verfügung, das die Einhaltung der Quarantäne überwacht. Zur Versorgung der unter Quarantäne stehenden Bewohner würden Lebensmittel bereit gestellt. Die betreffenden Personen seien getrennt untergebracht, sodass eine weitere Ansteckung der anderen Bewohner über diesen Weg nicht erfolgen kann.

„Darüber hinaus werden an alle Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft bereits seit längerer Zeit Masken ausgegeben, um eine weitere Ansteckung innerhalb der Gemeinschaftsunterkunft zu vermeiden“, so Walter.

Lesen Sie auch

Von der AZ-Redaktion