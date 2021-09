Ehra-Lessien

Die Eltern aus Ehra-Lessien sind sauer auf die Verkehrsgesellschaft des Landkreises Gifhorn (VLG). Die Beförderung ihrer Kinder zur Bromer Grundschule sei ein unhaltbarer Zustand, so die Kritik. Sitzplätze reichten nicht aus, Verspätungen sorgten für Stress. Einmal sei der Bus gar nicht gekommen. Die VLG bezieht Position.

„Es geht um die Linie 164 – sie bringt unsere Kinder zur Grundschule nach Brome“, sagt Ralf Heiken (39). Auch seine Tochter Ylvie (6) ist als Erstklässlerin betroffen. „In Lessien steigen sechs Kinder ein, in Ehra sind 26 Kinder gemeldet“, kann Heiken es absolut nicht nachvollziehen, dass die VLG auf dieser Strecke einen viel zu kleinen Bus einsetze.

„Wie die Ölsardinen“

„Der verfügt nur über zehn normale Sitzplätze, drei weitere Sitzplätze sind ausklappbar“, so der 39-Jährige. Weil aber auch Erwachsene die Linie nutzen würden, stünden die meisten Erstklässler „wie die Ölsardinen“ nebeneinander. „Die kleinen Kinder können sich aufgrund ihrer Größe kaum richtig festhalten“, wirft auch Mutter Melissa Tuchan der VLG vor, dass dieser unhaltbare Zustand einfach ignoriert werde.

Der Bus sei nur für 30 Personen zugelassen, verweist Ralf Heiken auf ein Gespräch zwischen Eltern und einer Busfahrerin. In dem völlig überfüllten Bus sei es für die ungeimpften Kinder zudem unmöglich, Abstand zu halten. Das Risiko einer Corona-Infektion sei groß.

Vorwurf: Elternbeschwerden werden ignoriert

Heiken kann nicht verstehen, dass die VLG trotz mehrerer Beschwerden bisher nicht reagiert hat. „Um 7.25 Uhr startet der Bus in Lessien, um 7.27 Uhr in Ehra und um 7.38 Uhr soll er eigentlich an der Bromer Grundschule sein“, geht Heiken auf den Fahrplan ein, den die VLG aufgrund der Überfüllung im Bus nicht einhalten könne. „Es darf dann nämlich nur Tempo 60 gefahren werden und der Bus ist erst um 7.43 Uhr in Brome.“ Für die Erstklässler sei es dann unmöglich, pünktlich im Klassenzimmer zu sein.

Stressige Situation

„Mit Beginn des neuen Schulhalbjahres hat es an vier Tagen auch vier unterschiedliche Fahrerinnen und Fahrer gegeben – einmal ist der Bus gar nicht gekommen, einmal in die falsche Richtung gefahren“, so Heiken. Die Eltern hätten am Tag des Busausfalls die Schülerbeförderung selbst organisieren müssen. „Viele von uns müssen arbeiten und die Geschwisterkinder zur Kita bringen“, berichtet Melissa Tuchan von zusätzlichem Stress.

Für die VLG bezieht Geschäftsführer Stephan Heidenreich Position – er hat sich die Situation selber vor Ort angesehen. „Im letzten Schuljahr gab es zu dieser frühen Zeit gar keine öffentliche Nahverkehrsverbindung zwischen Lessien und Brome“, erinnert er. Stattdessen hatte der Landkreis zwei Taxen beauftragt. Nun gibt es mehr Schüler und eine Buslinie, die um 7.25 Uhr in Lessien startet. „Da um diese Spitzenzeit alle großen Busse im Einsatz sind, wurde von Anfang an kommuniziert, dass hier nur ein Midibus für maximal 30 Fahrgäste zum Einsatz kommen kann“, sagt Heidenreich. Das sei für die Zahl der zu erwartenden Schüler auch ausreichend.

Auch auf anderen Linien gibt es um die Uhrzeit keine freien Sitzplätze

„Am Montagmorgen wurden 23 Schüler gezählt, was nach Rückmeldungen unserer Fahrer auch der üblichen Anzahl entspricht“, so der VLG-Geschäftsführer. Dass Schüler stehen mussten, sei auch auf anderen Linien um diese Uhrzeit nicht selten, so Heidenreich.

Den Grund für die Verspätung kennt er auch: eine verspätete Abfahrt in Lessien, „wo die Fahrerin von Eltern angehalten wurde, noch auf einen Schüler zu warten, der dann doch nicht erschien“. Aber die VLG werde prüfen, ob der Bus ein paar Minuten früher in Lessien starten kann, um die Fahrzeiten zu entspannen.

Von Uwe Stadtlich und Christina Rudert