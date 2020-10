Ehra-Lessien

Der „ Förderverein Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team“ ist für den Deutschen Engagement Publikumspreis 2020 nominiert. Und die Vorsitzende Jenny Reissig ruft nun dazu auf, diese Nominierung durch Voting-Stimmen zu unterstützen – online, aber auch per Unterschriftenlisten.

Die diesjährigen Hauptgewinner des Wettbewerbs seien bereits von einer Jury ermittelt worden: „Bekannt gegeben werden sie aber auch erst zu einem späteren Zeitpunkt.“ Für alle übrigen 379 nominierten Initiativen aus dem Bundesgebiet geht das Rennen aber erst los im Rahmen eines Publikumspreises. „Gegen die großen Hilfsorganisationen können wir natürlich nicht anstinken, da gibt es ganz andere Netzwerke“, schmunzelt Reissig, die sich aber freuen würde, „wenn wir unter den ersten 50 landen würden. Das ist unser Ziel“.

Knüpfen von Netzwerken

Denn das hätte zur Folge, dass der Förderverein in den Genuss von Workshop-Angeboten käme, die der Arbeit vor Ort dienlich sein könnten. Unter anderem durch das sich dabei zwangsläufig entwickelnde Knüpfen von Netzwerken. Reissig muss es wissen, denn sie war bereits selbst 2016 persönlich beim Deutschen Engagementpreis nominiert, landete auf Platz 26 und durfte an einem Weiterbildungs-Seminar teilnehmen. Den Dorfförderverein für den Wettbewerb 2020 nominiert hat die Gesellschaft startsocial – Hilfe für Helfer, bei deren Wettbewerb der Ehra-Lessiener Verein hinwiederum schon mal ein umfängliches Coaching als Preis gewonnen hat, das in diesem Jahr stattfand.

Während beim Engagementpreis bislang nur online für die beste Lieblingsinitiative gestimmt werden konnte, können jetzt auch Unterschriftenlisten eingereicht werden. Die Vereinsvorsitzende begrüßt das, weil „zu unserem Klientel auch viele ältere Leute gehören, die gar kein Internet haben“. Um die Chancen auf eine vordere Platzierung zu steigern, würden Mitglieder des Vereinsvorstands in diesem Monat mit Unterschriftenlisten im Gepäck in der Gemeinde „Klinken putzen gehen“. Die Stimme online für den Dorfförderverein abgeben kann man bis zum 27. Oktober unter www.deutscher-engagementpreis.de/wettbewerb.

Von Jörg Rohlfs