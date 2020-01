Dorfförderverein macht Crowdfunding

Ehra-Lessien

In diesem Jahr feiert der Förderverein „Ein Dorf – ein Team“ fünfjähriges Bestehen – aber auch das ändert nichts daran, dass er auf Spenden angewiesen ist, um zu bestehen und seine Arbeit über das „Mosaik“ tun zu können. Deshalb versucht sich der Verein aktuell mit einem Crowfunding-Projekt, das bis Ende Februar läuft.

100 Prozent

Als Plattform dient dabei das EngagementZentrum der Volksbank BraWo. Mit dem Link https://www.gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de/treffpunktmosaik kommt man direkt auf die Seite, wo Spenden angemeldet werden können und der Verein sich und seine Angebote vorstellt. „Jede Spende, die dort eingeht, fließt zu 100 Prozent in die Vereinsabeit“, betont die Vorsitzende Jenny Reissig.

Jenny Reissig Quelle: Förderverein

Anders als bei anderen finanziellen Zuwendungen, die der Verein von Stiftungen oder anderen Einrichtungen aufgrund seines Engagements in der Flüchtlingshilfe und -integration erhalten habe, die dann zweckgebunden verwendet werden müssten, wären die möglichen Einnahmen durch das Crowdfunding frei verfügbar, wie Martin Heeschen vom Mosaik-Team betont. Für einen kleinen Verein wie Ein Dorf – ein Team sei die Finanzierung der Aktivitäten schwierig.

Da stelle auch die Anschaffung eines Stromverteilers für 150 Euro für Festivitäten im Garten des Mosaik ein Problem dar: „Auch wenn wir immer mal wieder von Sponsoren etwas bekommen und schon viel aus dem Dorf gespendet wurde“, so Heeschen. Ein dicker Brocken bei den laufenden Kosten sei der vereinseigene VW-Bus: „Gerade war er bei der Inspektion.“ Mit dem bis werden seit kurzem auch Senioren ohne eigenes Auto zum Einkaufen gefahren.

Vielfältige Angebote

Reissig verweist auf die vielfältigen Angebote, die es „dank unserer aktiven Mitglieder“ im Mosaik, der Begegnungsstätte an der Gifhorner Straße gebe – Klöntreff, Lesestübchen, Kochtreff, Café Kinderwagen, Bauchtanz oder Frühstück mit Kulturprogramm – oder die Fahrradwerkstatt „für alle“ in der Wohnanlage in Lessien, die Unterstützung der Integrationsfußballmannschaft sowie touristische Wanderungen und Radtouren auf dem Sagen- und Geschichtslehrpfad.

Leinwand und Beamer

„Damit wir weiterhin erfolgreich für die Mitmenschen aktiv sein können und die Dorfgemeinschaft zu fördern, sind wir auf Spenden angewiesen“, so Reissig. Auf der Wunschliste für die Begegnungsstätte stehen beispielsweise eine Leinwand (350 Euro), ein Beamer (650 Euro) und Gerätschaften für den Kochtreff (500 Euro). Bis zum 29. Februar kann bei der Crowdfunding-Aktion gespendet werden.

Einladung zum Frühlingsfest

„Spendenbescheinigungen können wir ausstellen“, so Reissig. Als Dankeschön gibt’s für jeden Spender eine Einladung zum Frühlingsfest des Fördervereins im März. Fällig werden die auf der Crowdfunding-Seite angekündigten Spenden aber nur wenn das angegeben Ziel von mindestens 1000 Euro bis Ende Februar erreicht wird.

Von Jörg Rohlfs