Dorfförderverein arbeitet an seinem Image

Ehra-Lesien

Was macht ein Verein wie „Mosaik“, wenn sein Anspruch „ein Dorf, ein Team“ nicht mit der Realität übereinstimmt? Richtig. Er arbeitet mit professioneller Hilfe an seinem Image.

Verein bitte mehr als nur Flüchtlingshilfe

„Wir hatten schon länger das Gefühl, dass wir im Ort als Flüchtlingshilfeverein wahrgenommen werden und nur draußen als toller Verein für die Dorfgemeinschaft“, sagt die Vorsitzende Jenny Reissig. Feste würden bei den Bürgern „super ankommen, aber zu den regelmäßigen Aktivitäten kommt keiner“. In dieser Situation passte im Sommer vergangenen Jahres der Anruf von „startsocial“, einer gemeinnützigen Coaching-Organisation für Vereine, „die auf uns aufmerksam geworden war, wie die Faust aufs Auge“.

Verein ergattert eins von 100 Stipendien

Also bewarb sich das Mosaik so wie 329 andere Vereine auch für eines von 100 Stipendien – und bekam es. Die Problemstellungen – wozu nach Reissigs Worten auch „zu viel Arbeit für zu wenige Leute im Verein“ gehört – wurden vier „Juroren“ schriftlich dargelegt: „Dadurch ist uns selbst erstmal so einiges bewusst geworden.“ Beispielsweise, dass kurz nach der Gründung des Fördervereins im Mai 2015 die Flüchtlingswelle anrollte und der Verein durch sein Engagement im Aufnahmelager in Lessien von Anfang an – ungeplant – hauptsächlich agierte und wahrgenommen wurde.

Hilfe durch „hochkarätige Referenten“

„Das mussten wir selbst erstmal kapieren“, sagt die Vorsitzende. „Gold wert“ sei das ebenso schriftliche Feedback der Juroren gewesen, dass Anregungen zur Weiterentwicklung beinhalte. Gold wert seien auch die folgenden Coachings in Hamburg und ein Stipendiatentag „mit tollen, hochkarätigen Referenten“ in Berlin gewesen. Und nun präsentierten Anfang Februar auch noch zwei Coaches von startsocial, Olaf Pehmöller und Nari Kahle, bei einer Mitgliederversammlung des Fördervereins „die erarbeiteten Zielvorgaben“.

MOSAIK und FIT: Zwei Logos

Künftig soll das Hauptaugenmerk des Vereins „den Dorfaktivitäten“ vom Klöntreff bis zu den Einkaufsfahrten gelten, was nicht bedeute, dass die Flüchtlingsarbeit abgespalten werde: „Beides ist unter dem Vereinsdach zuhause“, so Reissig. Zur Kenntlichmachung und inhaltlichen Trennung auch und vor allem für die Außendarstellung wird es in Zukunft zwei Logos geben, „die das klarmachen“: ein überarbeitetes „MOSAIK Miteinander offen sein – Austausch im Kreis“ und ein neues „FIT Flüchtlingsintegrationsteam“.

Präsenz in sozialen Medien

Außerdem will der Förderverein endlich auch in den gängigen sozialen Medien Präsenz zeigen und eine eigene Homepage an den Start bringen. Flyer sollen neu gestaltet und „altersspezifisches Material“ zum Verein erstellt werden. Möglicherweise könne sich das mittelbar positiv auf einen vom Verein benötigten „Nachwuchs“ auswirken, denn auch „die Vorstandsarbeit soll neu strukturiert werden“.

Einladung ins Kanzleramt möglich

Ende Februar endet das startsocial-Stipendium. Bis dahin muss der Verein noch einmal schriftlich die Zielvorgaben und deren Erreichen dokumentieren. Denn: Die besten 25 Konzepte von 100 werden ins Kanzleramt nach Berlin eingeladen – und die allerbesten sieben bekommen jeweils 5000 Euro.

Von Jörg Rohlfs