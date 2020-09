Ehra-Lessien

Die Filiale der Volksbank an der Molkereistraße in Ehra wird zum 1. Januar 2021 komplett geschlossen – auch die Teilnahme von Markus Creydt an der jüngsten Sitzung des Gemeinderats änderte daran nichts: Das Mitglied des Vorstands der Volksbank Südheidde-Isenhagener Land-Altmark erläuterte lediglich noch einmal die Gründe dafür, dass auch das SB-Angebot entfällt.

Demnach sei neben einem allgemeinen Rückgang der Nutzung von Bargeld seit dem Corona-Lockdown um etwa ein Viertel auch speziell die nicht zufriedenstellende Annahme des 2015 eingerichteten SB-Bereichs in der Ehra-Lessiener Niederlassung dafür verantwortlich. Laut Creydt sei dies an anderen Standorten anders: „Deshalb wird auch der SB-Bereich in Grußendorf bleiben – für uns künftig dann die nächstgelegene Möglichkeit, Geld abzuheben“, ergänzt Bürgermeister Jörg Böse.

Ersatzbeschaffung rechnet sich nicht mehr

Als weiteren Grund nannte der Volksbank-Vorstand die Tatsache, dass für die Geräte in der Filiale aufgrund ihrer Laufzeit nun eine Ersatzbeschaffung erforderlich wäre und sich dies aus genannten Gründen nicht rechne. Volksbank-Mitarbeiter gibt es in Ehra schon seit Mitte März nicht mehr. Sowohl aus dem Ratsrund als auch aus der Zuhörerschaft gab es Kritik an den Plänen des Kreditunternehmens: „Ändern wird sich aber an ihnen nichts mehr“, so Böse.

Aus Sicht der Bank sei der Schritt nachvollziehbar, aus Sicht der Bevölkerung aber nicht. Positiv sei einzig und allein, dass, wie Creydt berichtete, Gespräche mit Gewerbetreibenden in Ehra geführt würden über die Möglichkeit eines Angebots von Barauszahlungen vom Konto im Rahmen eines Bezahlvorgangs. Persönliche Beratungen gibt es telefonisch, nach Terminvergabe im Besprechungsraum der SB-Filiale in Grußendorf sowie im „Kompetenzzentrum“ der Volksbank in Brome.

Keine Verlegung der B-248-Anbindung

Einstimmig verabschiedet wurde im weiteren Verlauf der Gemeinderatssitzung ein Antrag der CDU-Fraktion, bei den verantwortlichen Stellen darauf zu drängen, dass es keine Änderung an den Plänen zur Errichtung einer Anbindung der B 248 im Zuge eines Baues der A 39 gibt – trotz des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts, wonach die Straßenbaubehörde mit der Planung derselben ihre Kompetenz überschritten habe. „Wir wollen nicht, dass die Trasse verlegt wird und der gesamte Verkehr durch den Ort abgeführt wird, anstatt dass er ihn umfährt“, erläutert Böse.

Autobahn GmbH übernimmt die Planung

Diese Forderung soll nun ausformuliert werden – und nicht nur an die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Wolfenbüttel versandt werden, die bislang die Planung der A 39 leitete, sondern auch an die Autobahn GmbH, die dies ab dem neuen Jahr übernehmen wird.

7650 Euro für neue Abwasserleitungen

Zugestimmt wurde vom Rat schließlich noch einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 7650 Euro für die Erneuerung der Abwasserleitungen samt Kanalanschluss für den Komplex Schule-Jugendtreff-Gemeindebüro. Verstopfungen in den alten gusseisernen Rohren hatten Anfang des Jahres dazu geführt, dass Abwasser sich zurückstaute und austrat. „Die Aufträge sind vergeben, die Arbeiten sollen in den Herbstferien erfolgen“, so Böse.

Von Jörg Rohlfs