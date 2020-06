Bürgermeister ist gegen Haushaltssperre

Ehra-Lessien

„Eine Haushaltssperre wie in einigen umliegenden Gemeinden halte ich nicht für nötig“, stellte Bürgermeister Jörg Böse bei der jüngsten Sitzung des Rates fest. Allerdings sei aufgrund von Corona mit einem Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen. Weitere Themen seines Berichts waren unter anderem Straßensanierungen, defekte Geräte auf Spielplätzen und die Entwässerung im Kampenfeld II.

Im Hinblick auf die aktuelle Haushaltslage erklärte Böse, dass die Gemeinde über eine Rücklage verfüge, „die uns die notwendige Liquidität verschafft“. Im Haushaltsentwurf 2020 werde mit Einnahmen in Höhe von 355 000 Euro kalkuliert, gebucht seien bislang knapp 138 000 Euro. In welcher Höhe die Einbußen im Bereich der Gewerbesteuer ausfallen werden, könne noch nicht gesagt werden – ebenso wenig könnten Aussagen über die Entwicklung der Einkommenssteueranteile gemacht werden.

Nur Asphaltarbeiten fehlen noch

Was die Sanierung von Straßen in Ehra und Lessien betrifft, so sei die Vorbereitung für die noch ausstehenden Asphaltarbeiten in Dorf- und Mühlenstraße abgeschlossen. „Es fehlt noch die abschließende Oberflächenbehandlung. Die soll in der Zeit vom 13. bis 27. Juli durchgeführt werden“, kündigt der Bürgermeister an, der ferner mitteilte, dass die Ausschreibung der Straßenlaternen für das Grundfeld III in Lessien laufe: „Die Beleuchtung soll bis zum Oktober, aufgestellt werden.“ Es solle der gleiche Lampentyp gewählt werden, der bereits in den Baugebieten in Ehra verwendet wurde.

Für das geplante Baugebiet Kampenfeld II in Ehra habe der Wasserverband mitgeteilt, dass „im Prinzip die Entwässerung machbar ist“. Allerdings sollte ein Bodengutachten erstellt werden, um „die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu ermitteln“. Mit den Ergebnissen ließe sich dann in die weitere Planung der Entwässerung einsteigen und „eine Entscheidung über Art und Umfang treffen“. Was den Wiedereinstieg in den Hallensport angeht, berichtete Böse, dass die Tischtennissparte des TuS davon Gebrauch mache. Für die Einhaltung der weiterhin geltenden Regelungen zu Abstand und Teilnehmerzahlen habe letzterer Sorge zu tragen.

Neuerungen auf dem Spielplatz „Schulhof“

Der Bürgermeister berichtete weiter, dass auf dem Spielplatz „Schulhof“ die Schaukel bereits seit längerem nicht mehr in Betrieb gewesen sei: „Sie war abgängig, so dass wir eine neue bestellt haben.“ Die Lieferung sei für Anfang August avisiert, so dass sie voraussichtlich in den Sommerferien installiert und in Betrieb genommen werden könne. Und: Auf dem Spielplatz „Sandweg“ seien zwei Pfosten der Seilbahn defekt: „Ich habe die Seilbahn außer Betrieb setzen lassen, auch weil es zu diesem Spielgerät seit einiger Zeit Beschwerden eines Anwohners wegen Lärms gab.“ Da auch die Reparaturen – Austausch des Zugseils, der Laufkatze und der Bremsstopper – nicht zu einer Verbesserung der Situation geführt hätten, werde dieses Spielgerät auch nicht mehr erneuert, so Böse: „Vorschläge für eine Neugestaltung des Spielbereichs können gern gemeinsam gefunden werden.“

Von Jörg Rohlfs