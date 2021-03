Ehra-Lessien

Eine Fragebogenaktion des Schulelternrats der Grundschule Am Bickelstein bestätigt einen aktuellen und steigenden Bedarf an Ganztagsplätzen. In der Bromer Grundschule, wo Ehra-Lessiener Kinder derart beschult werden, wird es deshalb schon im kommenden Schuljahr „eng“, wie Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann weiß.

Schriftlich befragt worden waren die Eltern von 125 Kindern aus Kita und Grundschule in Ehra zum voraussichtlichen Bedarf in den kommenden Jahren. Mehr als die Hälfte – 68 Haushalte – lieferten Rückmeldungen. Fürs kommende Schuljahr wurde für 34 Kinder ein Bedarf angemeldet, der sich bis 2024 auf knapp 50 Schüler erhöhen würde. Nur für ein Drittel wäre eine – kostenpflichtige – Hortbetreuung nach dem Unterricht als Dauerlösung vorstellbar, die Hälfte sähe es bestenfalls als Übergangslösung.

Ganztagsangebot in Ehra frühestens 2022/23

Ein Ganztagsangebot in Ehra könnte es frühestens zum Schuljahr 2022/23 geben. Die Schule am Bickelstein müsste sich selbst Gedanken machen über die Machbarkeit und gegebenenfalls ein Konzept erstellen für die Samtgemeinde, die Schulträger ist und für die sächliche Ausstattung des Angebots aufkommen müsste. Die Landesschulbehörde entscheidet letztlich über die Betriebsgenehmigung.

Einen erheblich erhöhten Bedarf gibt es laut Umfrage aber schon fürs kommende Schuljahr. Und wenn es für Brome real mehr Bewerber als Plätze gibt, könnte das Losverfahren zur Anwendung kommen. Diese suboptimale Vorgehensweise befindet sich laut Gordon Seitz, Schulelternratsvorsitzender aus Ehra-Lessien, allerdings „noch in Klärung“. Auch was die rechtlich Frage angeht, welche Schülergruppen dem Verfahren unterzogen werden müssten.

Separate Klasse nur für Ganztagsschüler

Bedarf: Kann die Grundschule Ehra Außenstandort von Brome werden? Quelle: Jörg Rohlfs Archiv

Um in den folgenden Schuljahren das wachsende Problem der Ganztagsversorgung zu „entschärfen“, hat die Elternvertretung bei der Samtgemeinde den Antrag gestellt, in der Schule am Bickelstein einen „Außenstandort“ der Bromer Ganztagsschule einzurichten. Und zwar in Form einer separaten Klasse nur für Ganztagsschüler.

Brome müsste Lehrkräfte abstellen

In der zurzeit knapp einzügigen Grundschule in Ehra würde durch diese Klasse eine Zweizügigkeit eingeführt. Die Grundschule in Brome müsste eine Lehrkraft (oder mehr) abstellen, die diese Klasse unterrichtet. Das Modell müsste deshalb natürlich nicht nur von der Samtgemeinde mitgetragen werden, weil räumliche Voraussetzungen gegeben sein müssten für den Unterricht, die Nachmittagsbetreuung und das Mittagessen. Auch die Bromer Schule müsste willens und in der Lage sein.

„Noch ganz viele offene Fragen“

Seitz räumt ein, dass man sich noch am Anfang einer Problemlösung befindet: „Für das Außenstandort-Modell gibt es noch keine Bewertungsgrundlage.“ Und auch Manuela Peckmann sieht „noch ganz viele offene Fragen“, gleichzeitig aber auch die Notwendigkeit, dass „etwas passieren“ muss. Ende des Monats soll sich deshalb der Schulausschuss auch mit dem Thema befassen.

Neues Gemeindebüro würde Raum in der Schule schaffen

Ehra-Lessiens Bürgermeister und Ausschussvorsitzender Jörg Böse, der den Antrag des Elternrats unterstützt, weil das Anliegen „sehr wichtig ist“, kann in der Sache zumindest schon mal eine Idee beisteuern: Wenn die diesjährige Bewerbung der Gemeinde beim Förderprogramm Dorfregion Erfolg habe und damit das Projekt „Ehra Dorfmitte“ greifbar werde, das auch ein neues Gemeindebüro vorsieht, könnten die jetzigen Räumlichkeiten, die sich mit im Schulgebäude befinden, für das Ganztagsangebot genutzt werden.

Von Jörg Rohlfs