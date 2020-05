Im Südosten soll ein neues Baugebiet entstehen

Ehra-Lessien

Im Südosten von Ehra soll ein neues Baugebiet entstehen, das Kampenfeld II schließt sich in östlicher Richtung dem Seniorenzentrum an. Für den Flächennutzungsplan hat die Gemeinde 100 Bauplätze dort angemeldet, die aber auf alle Fälle in mehreren Abschnitten erschlossen werden sollen. Der Rat der Gemeinde, der am Mittwoch unter Corona-Bedingungen im Schützenhaus Ehra tagte, stimmte dem Aufstellungsbeschluss ebenso wie dem Konzept zu.

Kampenfeld II: Die erste Reihe der Bebauung soll wie das Seniorenzentrum zweigeschossig werden. Quelle: Christina Rudert

„Wir haben mit dem Regionalverband vereinbart, dass wir die Grundstücke nach und nach zur Bebauung frei geben“, informierte Bürgermeister Jörg Böse – laut regionalem Raumordnungsprogramm darf die Gemeinde nur zur Eigenentwicklung in begrenzter Anzahl Baugrundstücke verkaufen. Geplant ist, dort parallel zum Verlauf des Seniorenzentrums in Nord-Süd-Richtung eine Reihe von Gebäuden in zweigeschossiger Bauweise zuzulassen und den Rest der Fläche dann wieder eingeschossig zu bebauen. Dirk Fricke ( CDU) wies darauf hin, dass bei den Detailplanungen genügend Parkplätze vorgesehen werden müssten, damit auch Besucher die Möglichkeit haben, ihre Autos abzustellen. Der Planer wird bei einer der nächsten Ratssitzungen die Details vorstellen. Ziel der Gemeinde ist es, bis Ende 2021 mit der Erschließung des ersten Bauabschnitts fertig zu werden.

Grundstück für Kinderbetreuung

Der Bebauungsplan Ehra-Mitte, der die Fläche vom ehemaligen Heidekrug aus in Richtung Westen mitsamt der Höfe mit den Grasgärten umfasst, liegt als Vorentwurf vor. Als Idee steht im Raum, dass die Gemeinde auf ihrer Fläche in dem Gebiet Platz lässt für die Schaffung von Räumlichkeiten für die Kinderbetreuung. „Das ist allerdings vorbehaltlich einer Entscheidung auf Samtgemeindeebene“, betonte Böse. Der Bebauungsplan umfasst auch eine Erhaltungssatzung: Dabei geht es laut Böse darum, „einerseits die Grünflächen der Grasgärten hinter den Höfen an der Gifhorner Straße zu erhalten, andererseits das ortsbildprägende Fachwerkgebäude des ehemaligen Heidekrugs, und trotzdem den Eigentümern – zu denen auch die Gemeinde gehört – genügend Spielraum zur Entwicklung zu geben.“ Auch zu diesem Bebauungsplan wird bei einer der nächsten Sitzungen der Planer Details nennen.

Der Förderantrag ist raus: Die Gemeinde hat beim Innenministerium Fördermittel aus dem Sportstättensanierungsprogramm für die Sanierung der Sporthalle beantragt. Bei Baukosten von geschätzt gut einer Million Euro könnte es bis zu 400 000 Euro Landesmittel geben. „Der Eingang des Antrags wurde durch den Bearbeiter bestätigt, seine Fragen sind beantwortet worden“, teilte Bürgermeister Jörg Böse dem Rat mit.

Das geplante Farbkonzept

Ein Thema auf der Tagesordnung war das geplante Farbkonzept der Halle. Nach kontroverser Diskussion setzte sich der Antrag von Ralf Großmann ( SPD) durch, die obere Hälfte grau zu gestalten, die untere rot – Fenster wird die sanierte Halle nicht mehr haben, sondern per Belüftungsanlage mit Luft versorgt. Damit wird die Farbgebung der direkt angrenzenden Grundschule aufgenommen. Die Sanierung sollte nächstes Jahr zwischen April und Oktober erfolgen – in einer Jahreszeit also, in der Sport auch im Freien betrieben werden kann.

Von Christina Rudert