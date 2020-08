Ehra

Ein Arbeitsunfall hat am späten Mittwochnachmittag für einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften in Ehra gesorgt. Auf einem Baustellengelände war ein Mann in die Tiefe gestürzt. Er wurde verletzt.

„Bei dem Opfer des Arbeitsunfalls handelt es sich um einen in Berlin lebenden Dänen“, berichtet Gifhorns Polizeisprecher Thomas Reuter. Das Unglück habe sich gegen 17 Uhr auf einer Baustelle in der Straße „Am Dorfring“ ereignet, auf dem Grundstück des im Mai 2019 abgebrannten Hofes entsteht ein Neubau.

Aus dem ersten Stock in die Tiefe gefallen

Zu diesem Zeitpunkt sei der Däne – er ist 55 Jahre alt und für einen Zimmermannsbetrieb in Buchholz tätig – mit Arbeiten im Obergeschoss eines Gebäudes beschäftigt gewesen. Er sei dann vermutlich von einem Holzbalken abgerutscht und aus dem ersten Stock in die Tiefe gestürzt. Dort sei er hart auf die Bodenplatte im Erdgeschoss aufgeschlagen, so Reuter. „Ein Kollege beobachtete das Unglück und alarmierte sofort Leitstelle und Polizei“, berichtet der Pressesprecher.

Notarzt kam mit dem Rettungshubschrauber

Zur Versorgung des Mannes kam auch Hilfe aus der Luft: Der Rettungshubschrauber Christoph 30 aus Wolfenbüttel – er landete unter schwierigen Bedingungen direkt in der Ortsmitte – brachte einen Notarzt zum Unglücksort. Der verletzte 55-Jährige kam anschließend mit einem Rettungswagen zur Behandlung und Untersuchung in eine Klinik. Über die Schwere der Verletzungen konnte Reuter am Donnerstag noch keine Angaben machen.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unglücks dauern an. Vor Ort war auch eine Streifenwagen-Besatzung der Wittinger Polizei. „Der 55-Jährige war ansprechbar, auch ein Zeuge wurde kurz nach dem Arbeitsunfall von den Beamten gehört“, so Reuter.

