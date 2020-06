Draisinenfest: Neue Pläne und weitere Vorbereitungen

Benitz-Wiswedel

Zum Arbeitseinsatz für die Vorbereitungen zum zweiten Bromer Draisinenfest in Benitz-Wiswedel trafen sich jetzt wieder einige Aktive des Fördervereins Ohretalbahn, um die vorbereitenden Arbeiten – natürlich unter den noch geltenden Corona-Bedingungen – zu erledigen. Die Arbeitsgruppen wurden wieder wie bisher klein gehalten, der Mindestabstand wurde eingehalten. Und nun hoffen alle ehrenamtlich Beteiligten, dass der Alternativtermin des zweiten Bromer Draisinenfestes in Benitz-Wiswedel am Wochenende 3. und 4. Oktober stattfinden kann.

Die Aufräumarbeiten von Schnittgut gingen gut voran, die zweite Weiche ist ebenfalls gangbar gemacht worden, so dass der Zeitplan bis zum Start Anfang Oktober passt. Eine weitere Attraktion hat sich durch die notwendige Terminverschiebung ebenfalls ergeben. So gibt es die feste Zusage zur Teilnahme des regional bekannten „Zapfwellenorchesters“, welches von dem ehemaligen Wiswedeler Tüftler Otto Troppmann und seinem Freund Winfried Ruloffs gebaut und abgestimmt wurde. Der Traktor dieses „Zapfwellenorchesters“ soll dann erstmalig auf die Schiene gebracht werden und wird bereits im Radstand angeglichen. Die erste Probefahrt soll bereits in einigen Wochen erfolgen. Dazu sind dann auch zwei Patria-Fahrrad-Draisinen eingeladen.

Anzeige

Wollen zum Draisinen-Fest kommen: Otto Troppmann (links) und Winfried Ruloffs mit ihrem Zapfwellenorchester auf vier Rädern. Quelle: Archiv

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Im Mai hatte sich der Förderverein schon einmal auf der Strecke getroffen, um die alten Gleise frei zu schneiden, um eine sehr große Menge an Kartoffel-Lesesteinen von den Schienen zu entfernen und auch altes Stroh und alte Zuckerrüben.

Nachdem der ursprünglich geplante Termin Anfang Mai wegen Corona abgesagt werden musste, hatten sich zahlreiche Fans der Draisinen an den Vorstand des Fördervereins gewendet und um die Suche nach einem Alternativ-Termin gebeten. Dieter Junge vom Vorstand konnte schon kurz nach dem ursprünglich geplanten Termin vermelden, dass ein Alternativ-Termin Anfang Oktober gefunden sei. Natürlich würden die rechtlichen Vorgaben zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus erfüllt, so Junge.

Von der AZ-Redaktion