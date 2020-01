Perle an der Ohre: Das ist nach dem Großfeuer jetzt zu tun

Brome

Auch an Tag drei nach der Brandkatastrophe, bei der in Brome die „Perle an der Ohre“ und der Dachdeckerbetrieb von Joseph Schnall komplett zerstört wurden, ist bei dem Unternehmer „noch nichts gesackt. Ich habe mich beruhigt, das ist alles“. Die Situation sei schwer zu ertragen mit der Brandruine vor Augen.

Es ist viel zu organisieren

„Es ist alles kaputt“, konstatiert Schnall mit Blick auf die Reste der Abrichtbank in der Dachdecker- und Klempnereiwerkstatt, die es nicht mehr gibt. Vieles muss nun organisiert werden, am besten alles sofort und gleichzeitig. Aber das geht nicht: „Man muss einen Schritt nach dem anderen machen.“ Klar ist, dass die Dachdeckerfirma weiter laufen wird. Schnall hofft, „vielleicht in der nächsten Woche“ mit ihr weiter arbeiten zu können – denn das einzige, was das Feuer nicht gefressen hat, sind die Baufahrzeuge.

Bildergalerie vom Brand

Zur Galerie 150 Feuerwehrleute taten ihr Bestes, retten konnten sie nichts mehr: Das DGH Brome ist am frühen Sonntagmorgen ausgebrannt.

Brandort muss gegen unbefugtes Betreten gesichert werden

Sich um neue Räumlichkeiten zu kümmern für Material und Werkzeug – das noch besorgt werden muss – dafür war überhaupt noch keine Zeit: „Vielleicht kann ich am Wochenende ein paar Dinge regeln.“ Jetzt müsse vor allem erstmal der Brandort mit einem Bauzaun gesichert werden gegen unbefugtes Betreten. Und dann müssten Vorkehrungen getroffen werden, um mögliche Schadstoffeinträge zu verhindern: „Das Problem ist, dass die Ohre nebenan vorbei fließt“, darauf habe ihn das Umweltamt des Landkreises bereits hingewiesen.

Warum der Schutt möglichst schnell entsorgt werden muss

Falls es regnen sollte, müsse das Wasser, das aus der Brandruine heraus laufe, abgefangen werden, damit es nicht in den Bach gelangen könne, erklärt Schnall. Deshalb sei es auch so wichtig, dass der Brandort aufgeräumt und die riesigen Haufen kontaminierten Schutts so bald wie möglich entsorgt würden. Ein erstes Treffen mit dem Vertreter einer Firma hat vor Ort schon stattgefunden – in Angriff nehmen könne man das Aufräumen aber natürlich erst, wenn die Polizei die Ruine freigegeben und die Versicherung ihr Gutachten erstellt haben wird.

Zwei Mitarbeiter werden entlassen

Gewissheit gibt es derzeit nur für Mitarbeiter des Gastronomiebetriebs, leider aber auch keine freudige: Eine 450-Euro-Kraft sowie seine eigene Tochter, die eine Vollzeitstelle in der Perle an der Ohre ausfüllte, muss Joseph Schnall zum 1. Februar entlassen.

Von Jörg Rohlfs