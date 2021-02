Samtgemeinde Brome

Es tut sich derzeit einiges in den Schulen der Samtgemeinde Brome. Weil das aber nicht immer zu sehen ist, sondern viel Arbeit hinter den Kulissen erledigt wird, informiert Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann über den Stand in Sachen Digitalpakt und Schulstandort Rühen.

„Es geht nur Schritt für Schritt“, erklärt Peckmann mit Blick auf beide Themen. In Sachen Digitalpakt heißt das: Zuerst muss die Infrastruktur geschaffen werden, um hinterher die Schulen mit Endgeräten auszustatten. „Es geht nicht darum, möglichst viele Endgeräte zu beschaffen, die dann aber nicht genutzt werden können“, so die Samtgemeindebürgermeisterin. Deshalb hat der Fachbereich Bau im Sommer alle sieben Schulstandorte in der Samtgemeinde unter die Lupe genommen. Im ersten Schritt geht es um die Verkabelung und die Ausstattung mit Servern. Mittlerweile wurden für alle Schulen Förderanträge gestellt. Für Brome und Ehra liegen laut Samtgemeindebürgermeisterin bereits Bewilligungsbescheide vor und die Arbeiten haben begonnen. Weitere Bescheide werden zeitnah erwartet.

Trotz der Förderung kommen hohe Kosten auf die Samtgemeinde zu

Im zweiten Schritt erfolgt die Ausstattung der Schulen mit W-LAN. Entsprechende Förderanträge wurden gestellt, aber noch nicht bewilligt. Erst danach kann es um die Ausstattung der Schulen mit digitalen Anzeigetafeln, interaktiven Boards, Tablets, Laptops oder auch Software gehen. Dafür haben alle Schulen bereits sogenannte medienpädagogische Konzepte erstellt. Auf deren Basis wird ein Medienentwicklungsplan für die sieben Schulstandorte in der Samtgemeinde erstellt, über den der Rat anschließend beschließen muss. „Die Entwicklung ist aufgenommen. Aber trotz der Förderung aus dem Digitalpakt kommen erhebliche Kosten auf uns zu“, sagt die Samtgemeindebürgermeisterin. Wie hoch die sind, sei noch nicht klar. Insgesamt könnte die Samtgemeinde Brome aus dem Digitalpakt Fördermittel in Höhe von 521 000 Euro erhalten.

Schulstandort Rühen: Zeitplan zur Modernisierung Mindestens 20 Millionen Euro wird der Umbau des Schulstandortes Rühen die Samtgemeinde Brome kosten. Geld, das die Samtgemeinde eigentlich nicht hat. Aber die Arbeiten sind notwendig, betont Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann. Die Hauptschule und die Realschule sollen im Bereich der jetzigen Hauptschule gebündelt werden. Dort entsteht im sogenannten Bauabschnitt des Standortkonzeptes zwei ein neues Gebäude für etwa 6,4 Millionen Euro. Frühester Baubeginn ist im kommenden Jahr. Im ersten Abschnitt waren beziehungsweise sind für 925 000 Euro Sanierungsmaßnahmen in der Grund- und Realschule vorgesehen. Aus der jetzigen Grund- und Realschule soll im dritten Bauabschnitt ein reiner Grundschulstandort werden. Hierfür sind noch einmal rund acht Millionen Euro notwendig. Abgängige Gebäudeteile der jetzigen Grund- und Realschule müssen im Bauabschnitt vier abgerissen und neu aufgebaut werden. Anschließend wird im Bauabschnitt fünf für knapp vier Millionen Euro die jetzige Hauptschule saniert. Die Entscheidungen des Samtgemeinderates zu den Abschnitten drei bis fünf stehen bislang aber noch aus, die Planungen wurden nur zur Kenntnis genommen. Geplant ist deren Umsetzung laut Konzept für den Zeitraum ab 2022. „Das Standortkonzept ist eine strategische Vorlage, die jetzt abgearbeitet wird“, sagt Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann. In den kommenden Jahren werde so der komplette Schulstandort saniert, modernisiert und umstrukturiert.

Die Schulen der Samtgemeinde Brome sollen ans Glasfasernetz angeschlossen werden

Weiterer Handlungsbedarf ergibt sich für die Samtgemeinde zudem aus den zu geringen Internetgeschwindigkeiten an den Schulen. Zwar seien die Bandbreiten schon auf die jeweils verfügbare Höchstgeschwindigkeit heraufgesetzt worden. Das reiche aber nicht. Und deshalb ist geplant, alle sieben Schulen an das Glasfasernetz anzuschließen. Weil das aber besonders in den sogenannten schwarzen Flecken teuer sei, habe der Landkreis beim Bund Förderanträge gestellt, berichtet Manuela Peckmann.

Aus einem Förderpaket des Bundes konnte die Samtgemeinde zudem 32 mobile Endgeräte (25 für die Realschule Rühen, sieben für die Grundschule Brome) beschaffen, die sich Schüler nun für das Homeschooling ausleihen können. 18 weitere sind bestellt, aber noch nicht geliefert.

