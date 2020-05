Digitales Dorfnetzwerk geht an den Start

Tülau-Voitze

„Das war ein ganz guter Einstieg“, sagt Rats- und Landfrau Hanna Meyer über das Nähen von Corona-Behelfsmasken im Ort, bei dem das brandneue digitale „ Dorfnetzwerk Tülau“ sehr gute Dienste leistete. Wann es nach dieser Feuertaufe wie weiter geht mit dem lokalen Portal, hängt wie so vieles auch von der Pandemie und dem gerade geltenden Verhaltens-Regelwerk ab.

In jedem Fall „ein Auge“ darauf, was in dem neuen Netzwerk so läuft, hat Meyer, die sowieso „für digitale Medien zu haben“ ist und eigenhändig Mitte März auf der Online-Plattform „nebenan.de“, die auf kommunale Angebote spezialisiert ist, startete. „Eigentlich sind dafür 100 Leute aus dem Ort nötig, die verbindliches Interesse am Einstieg bekunden“, so die 65-Jährige, „aber wegen Corona haben 30 genügt.“

Aufruf des Landfrauenverbands

Kreative Landfrauen: Hanna Meyer und ihre Mitstreiter nähen Mundschutz. Quelle: Hanna Meyer

Schutzmasken zu nähen

„Ich dachte mir, das wäre eine gute Sache, um das digitale Netzwerk kennen zu lernen“, so Meyer, die das Thema dort einbrachte. Mit Erfolg: „Es haben sich auch Frauen gemeldet, die sonst nichts mit den Landfrauen zu tun haben.“ Für diesen speziellen Fall wurde in der sonst geschlossenen Gesellschaft eine offene Gruppe gegründet, wo beispielsweise Nähanleitungen ausgetauscht wurden und Ideen, „wie man die fertigen Masken an die Leute bringt“ oder Hilferufe eingestellt wie: „Brauche dringend Gummibänder“.

Mittlerweile hat das Dorfnetzwerk Tülau-Voitze laut Meyer 89 Mitglieder (auch das Gasthaus Glupe hat seine Karte für den Abholservice eingestellt): „Für einen Ort von der Größe ist das sehr gut – aber es dürfen ruhig noch mehr werden“, meint Meyer. Für den mobilen Einsatz gebe es von dem Nachbarschaftsnetzwerk auch eine App. Einzige Bedingung beim Mitmachen sei neben der Preisgabe der Identität, dass man sich „ein bisschen mit dem Internet auskennt“.

Eine Art Schwarzes Brett

Das Vorantreiben der digitalen Vernetzung im Dorfe entsprang übrigens der so genannten Ideenwerkstatt beim Projekt Dorfentwicklung im Rahmen der Bewerbung beim Förderprogramm „Dorfregion“: „Es soll eine Art Schwarzes Brett sein. Suchen und Angebote“, sagt Bürgermeister Martin Zenk. Vieles könne durch gegenseitige Unterstützung funktionieren. „Aber wir sind noch in der Testphase.“ Weiter entwickelt werden soll das Netzwerk in der dörflichen Ideenwerkstatt, deren Arbeit aber wegen Corona derzeit komplett ruht: „Ich hoffe, dass wir in der zweiten Jahreshälfte wieder dort anknüpfen können, wo wir aufgehört haben.“

Unter anderem sollen die administrativen Tätigkeiten auf mehrere Schultern verteilt und ein Weg gefunden werden, die Inhalte des digitalen Netzwerks „im Offline-Modus“ zur Verfügung zu stellen, wie Hanna Meyer es formuliert: „Wir möchten jemanden finden, der in der analogen Welt als Ansprechpartner zur Verfügung steht.“

Von Jörg Rohlfs