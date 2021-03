Die Kirchengemeinde Brome-Tülau bereitet sich auf besondere Ostertage vor

Brome

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Brome-Tülau hat sich für diese Kar- und Osterwoche etwas Besonderes einfallen lassen. Mit symbolischen Osterfunken reagiert sie auf die wegen der hohen Infektionszahlen notwendig gewordene Aussetzung der Präsenzgottesdienste.

Gemeinsam können Interessierte mit Pastor Dr. Jürgen Klein in einem telefonischen Andachtsraum die Stationen der Kar- und Osterwoche miterleben. Am Gründonnerstag von 18 bis 18.30 Uhr, am Karfreitag von 10 bis 10.30 Uhr, am Ostersonntag von 10 bis 10.30 Uhr und am Ostermontag von 10 bis 10.30 Uhr finden dieses Jahr „Andachten live am Telefon“ statt.

Ein telefonischer Andachtsraum für die Kar- und Ostertage

Das funktioniert so: Wer daran teilnehmen möchte, wählt – mit Festnetztelefon oder Handy – die Nummer (030) 92 03 51 23. Dann gibt es Informationen, wie es weiter geht – die Teilnehmer werden gebeten, eine Nummer für einen Konferenzraum einzugeben. Das ist in diesem Fall 04 54 33. Danach noch die Rautetaste # drücken, und dann sind sie im telefonischen Andachtsraum.

Am Karsamstag können in der Zeit von 16 bis 18 Uhr Ostertüten an den Kirchen in Brome und Tülau abgeholt werden. Einige Ostertüten werden auch an ältere, treue Kirchgängerinnen und Kirchgänger sowie in den umliegenden Dörfern verteilt. Die Ostertüten enthalten eine Osterkerze, eine Andacht und ein paar kleine Überraschungen. Die Osterkerzen wurden der Gemeinde von Landesbischof Ralf Meister übergeben, um ein Hoffnungszeichen zu setzen. Das sind mehr als symbolische Osterfunken! Das Kindergottesdienst-Team in Brome hat für die Kindergottesdienstkinder spezielle Ostertüten vorbereitet. Informationen zur Suchaktion und Verteilung werden in der Kindergottesdienst-Gruppe bekanntgegeben.

Die Konfirmanden bereiten Osterüberraschungen für die Flüchtlingskinder vor

Die Hauptkonfirmandinnen und Hauptkonfirmanden in Brome haben bereits letzte Woche den 20 Flüchtlingskindern in der Flüchtlingsunterkunft eine Überraschung bereitet und Ostertüten an die Leitung der Unterkunft übergeben. Catharina Dunkel, die für die soziale Betreuung der Flüchtling in der Unterkunft mitzuständig ist, hat im Namen der Flüchtlinge die Tüten in Empfang genommen, da die Konfirmandinnen und Konfirmanden sie aufgrund der strikten Kontaktbeschränkungen nicht selbst den Kindern übergeben konnten. Pastor Dr. Jürgen Klein, der diese Aktion koordiniert hat, dankt besonders den Jugendlichen für ihr tolles Engagement sowie den Eltern und Familie Bosecke für die praktische Umsetzung.

