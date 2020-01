Deshalb wird 2020 ein spannendes Jahr für die Gemeinde Ehra-Lessien

Ehra-Lessien

Das wird voraussichtlich ein interessantes Jahr für die Gemeinde mit den Großprojekten Turnhallen-Sanierung und neuer Dorfmitte, der weiteren Entwicklung in Sachen Windkraftanlagen und Ortsumgehung sowie der Ausweisung eines neuen Baugebiets im Südosten des Ortsteils Ehra.

Sanierung der Turnhalle

Laut Bürgermeister Jörg Böse eindeutig „das dickste Brett zu bohren“ habe man mit Sanierung der Turnhalle an der Grundschule. Dort muss das Dach erneuert werden, weil die Statik nicht mehr trägt. Derzeit gilt auch nach dem Willen des Rates das Motto: Wenn man schon anfängt, dann aber auch richtig.

Photovoltaik und LED

„Wenn das Dach schon komplett erneuert werden muss, dann sollte man sich auch Gedanken machen über Photovoltaik, zusätzliche Belüftung und eine Deckenheizung als Option, falls die jetzige Fußbodenheizung mal die Grätsche machen sollte“, so Böse. Und wenn, dann richtig auch was die Elektrik in der Halle, die technische Ausstattung und eine Umrüstung auf LED-Licht betrifft.

„Grüne Lunge“

Die kleine Hausruine an der Großen Ratje, die östlich den ehedem Neue Ortsmitte“ genannten Bereich abgrenzt, ist mittlerweile abgerissen. „Möglich ist hier einiges“, verweist der Bürgermeister auf noch herrschende Unkonkretheit. „Erste Ideen, wie ein B-Plan dort aussehen könnte“, würden in Bälde von einem damit beauftragten Stadtplaner erwartet. Die Beibehaltung des Bereichs als „Grüne Lunge“ gelte bei den Planungen als gesetzt.

Förderprogramm Dorfregion?

Ideen für B-Plan: Das Areal der neuen Dorfmitte. Quelle: Jörg Rohlfs

Ob beispielsweise die Gemeindeverwaltung von der Schule dorthin umziehe und jener damit Raum gebe für die Einrichtung eines Ganztagsangebots ist nur eine Möglichkeit von vielen. In die Planungen einbezogen würden auch die Eigentümer angrenzenden Grund und Bodens – hinsichtlich der Schaffung von Möglichkeiten einer Wohnbebauung. Erheblich für den Fortgang der Angelegenheit sei die Frage, ob die Gemeinde im Förderprogramm Dorfregion ist oder nicht: „Da sollte es mal eine Entscheidung geben.“

Flächen für Windkraft

Auf die nötigen Genehmigungen seitens des Amts für regionale Landesentwicklung (ARL) zur Errichtung der vom Großraumverband im Nordosten von Ehra avisierten Flächen für Windkraftanlagen hofft der Bürgermeister ebenso – und genau so wie der „Projektierer“ besagter Anlagen, für die die Bauanträge bereits gestellt seien. „Angeblich soll es im März so weit sein.“

Thema Ortsumgehung

Abwarten muss man in Ehra-Lessien die weitere Entwicklung in Sachen Ortsumgehungrespektive A-39-Anbindung, deren Planung vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig als einer der Hauptkritikpunkte am Autobahn-Weiterbau gesehen worden war und zum Planungsstop beitrug. „Wir haben bisher noch nicht mal die schriftliche Urteilsbegründung gesehen“, so Böse.

Bauland ausweisen

Grundfeld III: Das Lessiener Neubaugebiet ist ausverkauft. Quelle: Jörg Rohlfs

Sicher ist indes, dass das jüngste Neubaugebiet in der Gemeinde, das Grundfeld III in Lessien mit 24 Bauplätzen, ausverkauft ist und das nächste Gebiet in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden soll – das „Kampenfeld“ soll im Südosten von Ehra gegenüber der Senioren-Einrichtung entstehen, in drei Abschnitten rund 100 Bauplätze bieten, wovon die Hälfte im ersten Bauabschnitt entwickelt werden könnte und der Gemeinde „in den nächsten zehn Jahren ein moderates Wachstum“ ermöglichen würde, wie der Bürgermeister erklärt.

Von Jörg Rohlfs