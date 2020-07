200 Jahre besteht in Brome-Altendorf schon der Hof Bromann-Behrens. Angebaut werden Zwiebeln, Zuckerrüben, Mais und Getreide. Mit immer neuen Ideen und Standbeinen hat die Familie bislang das wirtschaftliche Überleben des Hofes gesichert. Nun steht ein nächster Meilenstein bevor – der Einstieg in Tierhaltung. Vater Wilhelm geht sogar so weit, dass er glaubt, auf dem Hof sei ohne das Projekt keine Chance mehr für Sohn Jonas (22). Es geht um den Bau eines Hähnchenmast-Betriebes. Der erste Gegenwind ist da.

Die Idee reifte im Rahmen seiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung. Dort stand auch eine Exkursion zu einem Hähnchenmast-Betrieb an. „Das hat mich sofort interessiert und begeistert“, erinnert er sich. Zuhause tagte dann der Familienrat, ob diese Idee umzusetzen ist. Ein Berater kam dann hinzu, Jonas Bromann-Behrens machte ein Praktikum in einer Hähnchenmast-Anlage, „um zu gucken, ob das was für mich ist“. An Kühen und Schweinen, die er in der Ausbildung erlebte, habe er „keinen Spaß gehabt“. Somit war klar: Dieses Projekt soll angehen. Vater Wilhelm ist überzeugt: „Von Ackerbau oder Milch alleine kann in Deutschland kein Landwirt mehr leben. Wir wollen ein Produkt herstellen, das gebraucht wird in Deutschland.“

Der Bauantrag für das 9000 Quadratmeter große Projekt ist gestellt, der erste Protest ist da. Damit hatten Bromann-Behrens auch gerechnet. Die Relation von Platz und Tierzahl – die sei wichtig, nicht nur die Anzahl der Tiere. Viele Vorurteile möchte der 22-Jährige jetzt schon entkräften: „Ein Tierarzt entscheidet, was die Herde braucht.“

„Nichts kommt unkontrolliert aus dem Stall. Es geht um Lebewesen. So etwas funktioniert nur, wenn die Tiere gut behandelt werden.“ Er könne gut verstehen, dass „die Leute sich Gedanken machen, aber ohne Kenntnisse bleibt die Wahrheit auf der Strecke.“ Wann er mit dem Betrieb starten kann, hängt von dem weiteren Verfahren ab.