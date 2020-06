Der erste Übungsdienst der Feuerwehr Ehra-Lessien nach der Corona-Zwangspause

Ehra-Lessien

Während der Corona-Pandemie durften die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Gifhorn Brände löschen oder Verletzte bergen. Seitdem die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie galten, durften sie allerdings nicht mehr ausbilden und üben. „Nun können sie Schritt für Schritt wieder mit dem Ausbildung- und Übungsbetrieb starten“, freut sich der Bromer Gemeindebrandmeister Frank Mosel, der sich den ersten Übungsdienst nach langer Pause bei der Freiwilligen Feuerwehr Ehra-Lessien nicht entgehen lassen wollte.

Ständiges Üben ist gerade bei einer Freiwilligen Feuerwehr sehr wichtig, da die Einsatzkräfte nicht – wie beispielsweise Berufsfeuerwehrleute – den täglichen Umgang mit ihrem Gerät haben. Außerdem: Übung macht den Meister, und wer rastet, der rostet. „Deshalb ist es wichtig, dass der Übungsbetrieb in unseren Freiwilligen Feuerwehren wieder stattfindet“, stellte Mosel fest.

Nur unter Voraussetzungen

Sicherheitsunterweisungen, Theorieunterricht und Gerätekunde sind wieder möglich. Voraussetzung: Die Teilnehmer müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und die Abstandsregeln, soweit möglich, einhalten. Benutzte Geräte müssen gereinigt oder sogar desinfiziert werden. Auf Begrüßungsrituale sollen Feuerwehrleute laut einer Empfehlung verzichten. Bleiben die Zahlen der Corona-Infizierten niedrig, wird man über weitere Lockerungen für die Feuerwehren entscheiden. So könne es in einem zweiten Schritt wieder Übungen mit größeren oder sogar mehreren Gruppen geben.

Das ist die Freiwillige Feuerwehr Ehra-Lessien Die Freiwillige Feuerwehr Ehra-Lessien ist eine Stützpunktfeuerwehr in der Samtgemeinde Brome mit etwa 40 aktiven Mitgliedern. Ortsbrandmeister ist Dirk Lindenblatt, der erreichbar ist per Mail an dirklindenblatt@t-online.de. Wer Interesse an einer Mitgliedschaft hat, kann sich bei ihm melden.

Nach den Vorgaben nimmt nun auch die Freiwillige Feuerwehr in Ehra-Lessien den Übungsbetrieb wieder auf. Zu Beginn der Dienstveranstaltung wurden hier die Hygieneregeln besprochen. Jeder der am Übungsdienst teilnehmenden Aktiven desinfiziert sich die Handflächen mit dem zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel und Tüchern. Auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist strickt zu achten. Hier wurden vorab die von der Nähgruppe um Maria Beinhorn erstellten und gegen Spende für die DKMS angeschafften Gesichtsmasken an die aktiven Mitglieder ausgegeben. Mit gutem Beispiel voran ging Ortsbrandmeister Dirk Lindenblatt, der auf die Wichtigkeit dieser Maßnahme hinwies.

Bis zu elf Aktive

Die sonst 40 aktiven Mitglieder wurden zum Üben in drei überschaubare Gruppen eingeteilt. Diese versehen nun an verschiedenen Tagen ihren Übungsdienst. Einige Aktive sind auf Grund der außergewöhnlichen Belastungen oder weil sie einer Risikogruppe angehören, vorerst noch vom Dienst freigestellt. In der Aufteilung wurde darauf geachtet, dass Mitglieder, die privat einem gemeinsamen Haushalt angehören, auch in einer Gruppe gemeinsam Dienst machen. „In Gruppenstärken bis zu elf Aktiven versuchen wir, den Übungsbetrieb wieder regelmäßig stattfinden zu lassen“, sagte Lindenblatt.

Auf der Tagesordnung des ersten Übungsdienstes stand eine Sichtung der auf den Fahrzeugen gelagerten Geräte. Jeder Feuerwehrmann muss in der extremsten Situation haargenau wissen, wo er welches Gerät findet. Hierzu wurden die Geräte aus den Fahrzeugen geholt und zur Auffrischung der Erinnerung erklärt. Maschinist Jens Groeneveld erklärte im Zusammenhang mit der Pumpe den Dachmonitor auf dem Tanklöschfahrzeug. Dieser wird als Wasserwerfer von der Pumpe gespeist und kann vom Dach des Fahrzeuges aus bei Waldbränden eingesetzt werden. Lindenblatt erinnerte, dass diese Vorrichtung von der Feuerwehr selbst eingebaut wurde. Auch der Lüfter wurde aus dem Fahrzeug geholt und dessen Funktionsweise erklärt. Hans Ulrich Rusch, stellvertretender Ortsbrandmeister der Feuerwehr, übernahm diesen Part. Er berichtete den Aktiven auch über regelmäßige Prüfungen der Funktionsfähigkeit sämtlicher Geräte durch die Gerätewarte in der dienstfreien Zeit.

Zum Ende des Dienstes wurden alle gebrauchten Geräte gereinigt und die Kontaktflächen an den Fahrzeugen desinfiziert – das ist der Preis für Übungsdienste während der Corona-Pandemie.

Von Edgar Huwe