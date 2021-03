Der TSV Fortuna Bergfeld lädt Kinder zu einem Ausflug in den Märchenwald ein

Bergfeld

Beim TSV Bergfeld kommt der Osterhase in den Märchenwald. Und zwar trotz steigender Corona-Zahlen und eines sich weiter drehenden Lockdownkarussells, was die Hoffnung auf eine baldige Wiederaufnahme des normalen Sportbetriebs beim TSV Fortuna Bergfeld schwinden lässt. Aber die Gymnastiksparte lässt sich nicht erschüttern: „Dann machen wir halt erstmal weiter über Zoom mit den Angeboten“, sagt dritte Vorsitzende Nicole Blaß, die gemeinsam mit Angelika Jürgens die Angebote aufrecht erhält.

Was hat das nun mit dem Osterhasen auf sich? Der hat sich im Märchenwald verlaufen, und die Kinder müssen ihn suchen. Dabei gilt es, einige Hürden zu überwinden und Aufgaben zu meistern. Steckt er vielleicht bei Hänsel und Gretel? Oder bei Dornröschen oder dem Froschkönig? Was die Kinder dafür brauchen, ist nur ein internetfähiger Bildschirm mit Kamera und Lautsprecher und ein bisschen Platz im eigenen Wohnzimmer. Denn Nicole und Celine Blaß wollen am Sonntag, 28. März, von 10 bis 11.30 Uhr diese diversen Wohnzimmer in den Märchenwald verwandeln.

Wolldecke, Bauklötze, Stuhl und Springseil reichen als Ausrüstung

Was dabei hilft: eine Wolldecke, Bauklötze oder Toilettenpapier- und Zewarollen, einen Stuhl, ein Springseil oder Strick und einen Erwachsenen. Um 15 Uhr folgt dann eine Bewegungsrallye durch Bergfeld mit Bilderkarten und kleinen Aufgaben im Dorf verteilt, die die Kinder gemeinsam mit ihren Familien absolvieren können. Wer bei einem dieser beiden Angebote dabei sein will, dessen Eltern melden sich per WhatsApp bei Nicole Blaß, Tel. (01 70) 77 00 861.

Außerdem wird es beim Kindertanzen und Kindersport erstmal weiterhin pro Monat ein etwa zweistündiges Spezial mit verschiedenen Themen über Zoom geben. Solange es die Inzidenzen zulassen, wird auch das Angebot des Geräteparcours für Familien in der Turnhalle bestehen bleiben – außer in den Ferien.

Auf für die Erwachsenen gibt es zahlreiche Angebote

Im Gymnastikbereich der Erwachsenen gibt es jede Woche donnerstags eine Stunde Gesundheits-/Seniorensport und eine Stunde Bodyfit und Fun für Jedermann mit Fitness Übungen aus verschiedenen Bereichen des Sports – ebenfalls außerhalb der Ferien. Und Mitte bis Ende April ist ein Hula Hoop Schnupperkursus geplant, auch mit Hilfe von Zoom. Start ist am Montag, 12. April, von 18 bis 19 Uhr, Anmeldungen ebenfalls bei Nicole Blaß, Tel. (01 70) 77 00 861.

Außerdem gibt es am Montag, 12. April und 19. April, dann auch mal wieder Drums Alive über Zoom, jeweils von 17 bis 17.45 Uhr.

Von der AZ-Redaktion