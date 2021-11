Der Bromer Heimatforscher Fritz Boldhaus ist gestorben

Brome

Das Museum Burg Brome wäre nicht das, was es heute ist, hätte es Fritz Boldhaus nicht gegeben. Der Bromer ist jetzt im Alter von 94 Jahren verstorben. Hannelore und Gerd Blanke erinnern in ihrem Nachruf für den Museums- und Heimatverein an unzählige Arbeitsstunden, die der Drogist in den Aufbau des Heimatmuseums und später des Archivs an der Schulstraße sowie in zahlreiche Schriften und Bücher zur Historie seiner Heimat investiert hat.

Boldhaus ist es zu verdanken, dass in den 1970er Jahren der Grundstock zum Museum gelegt wurde: Gemeinsam mit einer Gruppe von Heimatinteressierten rief er dazu auf, Hausrat, Handwerksgeräte und andere Zeugnisse des Alltags, die das Leben der Vorfahren veranschaulichen, zu spenden. Die Spenden wurden restauriert, die Burg zum Museum hergerichtet, die Exponate archiviert, die Ausstellungen eingerichtet – und zwar mit einem Konzept, das „auch bei professionellen Museumsleitern Anerkennung und Nachahmer fand“, so Hannelore und Gerd Blanke: Jedes Handwerk wurde an einem exemplarischen Gegenstand vorgestellt, anhand dessen in allen Arbeitsschritten der Produktionsprozess erklärt wurde.

Unstimmigkeiten mit der Museumsleitung führen zu tiefen Verletzungen

Im Oktober 1979 wurde das Heimatmuseum eröffnet, dessen ehrenamtlicher Leiter Boldhaus blieb, bis er mit 72 Jahren im Oktober 1999 das Amt niederlegte. 2001 übernahm der Landkreis die Burg und das Museum. Es kam zu Unstimmigkeiten zwischen dem hauptamtlichen Museumsleiter des Landkreises und dem Museums- und Heimatverein, der Vereinsvorstand trat geschlossen zurück. „Fritz Boldhaus wendete sich tief verletzt von der aktiven Museumsarbeit ab. Auch die Schlüsselgewalt für das von ihm gegründete Archiv im Museum wurde ihm entzogen“, erinnern Hannelore und Gerd Blanke.

Zu der Zeit war der Bromer Ehrenbürger bereits mit der Chronik zur 800-Jahr-Feier des Flecken im Jahr 2002 befasst, er veröffentlichte später noch das Bromer Lexikon, „Dies und das und allerhand – Wahres aus dem Bromer Land“ und „Ein halbes Gros Merkwürdigkeiten und Geschichtliches aus Wiswedel“, um nur einige zu nennen. Boldhaus, Träger des Gifhorner Huts, war ein geschätzter Redner, der mit umfassendem Wissen, trockenem Humor und scharfem Blick viele Menschen bereichert hat.

Von Christina Rudert