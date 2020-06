Dem Bromer Freibad drohen langfristig eingeschränkte Öffnungszeiten

Samtgemeinde Brome

Das Freibad Brome hat in der vergangenen Woche seine Türen geöffnet – wenn auch unter Corona-Auflagen. Auch darum ging es bei der Sitzung des Jugend-, Sport- und Sozialausschusses der Samtgemeinde.

Derzeit ist ein Schwimmmeister bei der Samtgemeinde beschäftigt. Die Suche nach Verstärkung ist offenbar auf einem gutem Weg: Eine weitere Fachkraft befindet sich derzeit im Einstellungsverfahren, war bei der Ausschusssitzung in der Großturnhalle Rühen zu erfahren. „Unterschrieben ist aber noch nichts“, konnte Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann noch nichts garantieren.

Ein Schließtag pro Woche denkbar

Mit knapper Mehrheit empfahl der Ausschuss dem Samtgemeinderat als letztlich entscheidendem Gremium eine Änderung der Satzung über die Benutzung des Freibades. Damit sollen bei Personalmangel künftig Öffnungszeiten angepasst oder auch ein fester Schließtag pro Woche ermöglicht werden können – zum Beispiel, falls eine Fachkraft aufgrund von Krankheit ausfällt. „Das sieht unsere Satzung bisher nicht vor“, so Peckmann. Um die derzeitigen Öffnungszeiten gewährleisten zu können, würden zwei Fachkräfte sowie eine Frühschwimmer-Aufsicht benötigt, heißt es in der Begründung zum Beschlussvorschlag. „Es ist nicht einfach, Personal zu finden“, erklärte Peckmann zudem mit Blick auf den Fachkräftemangel. Für die nächste Saison solle das Personalkonzept überdacht werden.

Frank-Markus Warnecke (Grüne) befürchtete, dass die Attraktivität des Bades sinken könne, zumal aufgrund der Corona-Einschränkungen derzeit bloß das Schwimmerbecken geöffnet ist. Sophie Tinscher, Fachbereichsleiterin für Jugend und Soziales, antwortete: „Wir starten in dieser Saison unter bestimmten Corona-Bedingungen, die nicht absehbar waren, erstmal mit dem Schwimmerbecken.“ Aber abhängig von der Infektionslage sowie den Erfahrungen, wie sich das Geschehen an der Kasse und im Bad selbst gestaltet, sei geplant, die anderen Becken in den kommenden Wochen ebenfalls zu öffnen. Die Satzungsänderung bezüglich der möglichen Öffnungszeit-Anpassung wegen Personalmangel habe tarifrechtliche Gründe. Die Samtgemeinde sei aber bestrebt, die Stellen in dieser Saison zu besetzen.

Umbenennung der Tageskarte

Eine weitere Änderung der Satzung soll mögliche Schadensersatzansprüche bei witterungsbedingten Schließungen verhindern. Unter anderem wurde außerdem mehrheitlich empfohlen, die „Tageskarte“ in „Eintrittskarte“ umzubenennen und künftig nur noch Einzelkarten für Aquasport anzubieten.

Von Alexander Täger