Zicherie

Er gilt als das erste Todesopfer an der deutsch-deutschen Grenze nach dem Mauerbau: Der Reporter Kurt Lichtenstein starb am 12. Oktober 1961 nahe Zicherie im Kreis Gifhorn, weil er mit Mitarbeitenden einer LPG auf der anderen Seite der Grenze sprechen wollte. Auf der Flucht zurück zur Straße nach Kaiserwinkel hatten ihn die Garben aus einer Maschinenpistole von Grenzsoldaten getroffen. 60 Jahre später hat sich AZ-Redakteur Dirk Reitmeister auf Zeitreise begeben.

Eine Radtour führt mich im Sommer das erste Mal seit langem wieder nach Zicherie. Auf der Straße nach Kaiserwinkel, knapp zwei Kilometer hinterm Ortsschild, halte ich kurz an dem Kreuz links neben der Fahrbahn an. Danach radele ich weiter durch die Drömling-Idylle vorbei an weidenden Rindern. Für Kurt Lichtenstein war hier vor 60 Jahren die Reise zu Ende. Er sollte seine Reportage über die „Zonengrenze“ zwei Monate nach dem Mauerbau in Berlin nicht überleben.

Treffen mit Jens Winter (re.): Der Kurt-Lichtenstein-Experte des Museums- und Heimatvereins Brome freut sich über die mediale Aufmerksamkeit für das geschichtliche Ereignis bei Zicherie. Quelle: Sebastian Preuß

Kurt Lichtenstein wollte mit Landarbeitern sprechen

„Es ist ein sonniger Herbsttag, an dem Kurt Lichtenstein in dem geteilten Grenzdorf Zicherie ankommt“, lese ich in einem früheren Artikel von mir, damals noch als Volontär, über das geschichtlich bedeutsame Ereignis. Mittags macht sich Lichtenstein mit seinem Ford 17M auf den Weg nach Kaiserwinkel. Als er auf freier Strecke Landarbeiter beim Kartoffelroden sieht, wähnt er eine günstige Gelegenheit. Er schlägt Warnungen in den Wind und übertritt die Grenze. Das wird sein Verhängnis.

Tödliche Schüsse vor 60 Jahren: Das Foto auf der Infotafel bei Zicherie zeigt den zerschossenen Ford 17M von Kurt Lichtenstein. Quelle: Repro: Sebastian Preuß

Als er die Grenzer auf sich zukommen sieht, ist es zu spät. Lichtenstein rennt noch zurück, doch kurz vor dem Graben, der die Grenze markiert, bricht er von Maschinenpistolen-Kugeln getroffen zusammen. „,Lasst mich nicht sterben’, bittet der 49-Jährige unter Schmerzen“, heißt es in meinem Bericht, mit dem die Aller-Zeitung im März 1997 den Prozess gegen drei ehemalige Grenzsoldaten vor dem Landgericht Stendal angekündigt hatte.

An einem frischen Oktobertag 2021 treffe ich mich mit Jens Winter, dem Kurt-Lichtenstein-Experten und Vorsitzenden des Museums- und Heimatvereins Brome, an Ort und Stelle. Kartoffelroder sind heute auf der anderen Seite der Straße zugange. Von einem Kartoffelacker ist auf der Ostseite nichts mehr zu sehen, hinter der Gedenktafel steht eine Wand aus Birken und Kiefern. „Das war das vorgelagerte Staatsgebiet der DDR, das frei gehalten wurde“, sagt der Geschichtskenner Winter über den geharkten Streifen, der damals an dieser Stelle war.

Geschichtlich interessiert: AZ-Redakteur Dirk Reitmeister berichtete 1997 als Volontär über den Prozess gegen die damaligen Grenzer. Das Landgericht Stendal sprach die beiden Männer frei. Quelle: Sebastian Preuß

Am Tag vorher gelang eine Republikflucht

Dass die Grenzer nicht weit weg im Unterholz lauerten, hatte laut Winter einen triftigen Grund. Am Tag vorher war ein Republikflüchtling hier in den Westen entwischt. Winter schlägt seine Mappe auf. Auf einem Foto von 1962 ist bereits ein Stacheldrahtzaun an der Stelle zu sehen. „Bei uns begann die Grenzsicherung schon 1952.“ An Lichtensteins Todesort mit jenem geharkten Streifen, im Doppeldorf Zicherie-Böckwitz mit Lattenwand und Stacheldrahtzaun. Den meisten sei das weniger bekannt als der Mauerbau 1961.

Der Reporter aus Dortmund war nicht gleich tot. „Ich habe Erste Hilfe geleistet – das war’s“, berichtete mir ein damaliger Traktorist 1997, wie er und ein Kollege Lichtensteins Bein noch mit Zaunlatten geschient hatten. Zeitzeugen gibt es laut Winter heute so gut wie keine mehr. Jener Traktorist ist laut einer Online-Traueranzeige 2017 gestorben.

Das sagte einer der Grenzer vor Gericht

„Der Mann war etwa 30 bis 40 Meter in unserem Gebiet, dann wurde er angerufen“, sagte Ende März 1997 einer der Grenzer vor dem Landgericht Stendal aus. Erst nach Warnschüssen sei gezielt geschossen worden. „Es tut mir leid, dass das passiert ist, dass der Mann gestorben ist“, so der einstige Angeklagte, der nach eigenen Angaben lange nicht schlafen konnte. Er und ein anderer Angeklagter wurden im September 1997 freigesprochen. „Tötungsabsicht war nicht nachzuweisen“, titelte die AZ.

Gedenken an Kurt Lichtenstein: Der Museums- und Heimatverein Brome um Jens Winter (li.) hat vor zehn Jahren die neue Infotafel aufgestellt. Quelle: Sebastian Preuß

Die Hinterbliebenen bleiben der Überzeugung, dass Kurt Lichtenstein gezielt umgebracht wurde. Von einem bislang unbekannten Schützen ist in früheren Publikationen die Rede. „Ich habe die Stasiakten ausgelesen und ausgewertet“, sagt Winter und winkt ab. Für eine Verschwörung gegen das „kleine Licht“ sieht er keine Belege. Kurt Lichtenstein habe die Folgen für den Grenzübertritt selbst zu verantworten. „Er wurde hier noch gewarnt von Zöllnern.“

Mehrere TV-Dokumentationen und -Berichte zum 60. Jahrestag

Ich bin nicht der einzige Journalist, dem Winter in diesen Tagen Rede und Antwort steht. WDR, MDR und Die Zeit interessieren sich ebenfalls für das Schicksal Kurt Lichtensteins. „Ich freue mich über die Aufmerksamkeit“, sagt der 45-Jährige. Der Museums- und Heimatverein habe zum 50. Jubiläum die neue Infotafel aufgestellt, zum aktuellen Jahrestag aber nichts Eigenes vor. Dennoch gelten 60 Jahre unter Historikern als eine wichtige Zeitspanne. Was dann nicht ins kulturelle Gedächtnis überführt worden sei, falle der Vergessenheit anheim.

Von Dirk Reitmeister