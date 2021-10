Brome

Aus der gemeinsamen Corona-Aktion „Mundschutz für alle“ der Bromer Rettungsorganisationen DRK, Freiwillige Feuerwehr und DLRG (AZ berichtete) blieb Spendengeld über. Der größte Teil in Höhe von 200 Euro wurde inzwischen von der DLRG an die die Feuerwehr übergeben und soll mit für weitere Ausstattung des neuen Fahrzeugs der Feuerwehr genutzt werden.

Uneigennütziges Handeln zu Gunsten der Feuerwehr

100 Euro verblieben bei der DLRG und werden für die Jugendarbeit verwendet. Das DRK Bromer Land hatte seinen Anteil des restlichen Spendengeldes der DLRG überlassen. Diese sah den größten Bedarf bei der Feuerwehr, die das Geld für einen neuen MTW und dessen Ausstattung benötigte.

In der Not haben die genähten Masken geholfen

So floss der Anteil des DRK insgesamt an die Feuerwehr.Die im letzten Jahr aus der Not heraus in privater Regie gefertigten Mundschutzmasken wurden über die DLRG kostenlos an Arzt- und Pflegepraxen abgeben. In der Bromer Geschäftsstelle der DLRG konnten sie unentgeltlich oder gegen eine kleine freiwillige Spende von den Bürgern abgeholt werden.

Insgesamt kamen so rund 900 Euro an Spenden von den Bürgern zusammen. Viel Geld musste auch in die Beschaffung von zusätzlichen Materialien reinvestiert werden.Stolz sind die drei Bromer Rettungs-Organisationen auf diesen Zusammenhalt.

