DLRG Brome ehrt die Lebensretter Dietmar Wilke und Klaus-Peter Kunkel

Hinter den 405 Mitgliedern der DLR-Ortsgruppe Brome liegt ein aufregendes und arbeitsintensives Jahr, in dem besonders die zahlreichen ehrenamtlichen Rettungsschwimmer weit über Gebühr gefordert wurden. Das wurde bei der Jahresversammlung deutlich, in deren Verlauf der Vorstand um Ralf Bettermann das Geschäftsjahr 2019 Revue passieren ließ. Eine besondere Ehrung gab es für Schwimmmeister Dietmar Wilke und den DLRG-Vize-Vorsitzenden Klaus-Peter Kunkel.

Ehrung für die Lebensretter

„Die DLRG hat im vergangen Jahr wieder einmal bewiesen, dass sie ein verlässlicher Partner ist, wenn es ums Schwimmen lernen und um die Sicherheit an Gewässern und in Schwimmbädern geht“, sagte Bettermann. Er erinnerte dabei besonders an den schweren Badeunfall eines achtjährigen Mädchens im Bromer Freibad. Dieser ging im Juni allerdings noch einmal gut aus. „Ohne das schnelle und beherzte Handel des Schwimmmeisters Dietmar Wilke und unseres Vize-Vorsitzenden Klaus-Peter Kunkel wäre dieser Tag wohl zu einem der schwärzesten Tage in der Geschichte des Freibades geworden“, war Bettermann überzeugt. Gemeinsam mit dem DLRG-Bezirksvorsitzenden Helmut Fichtner dankte er den beiden Lebensrettern und zeichnete sie mit einer Lebensrettungsurkunde aus.

Kampagne zum Erhalt von Schwimmbädern

Außerdem verwies Bettermann mit Blick auf zahlreiche Bäderschließungen auf die DLRG-Kampagne mit Online-Petition (www.rettet-die-baeder.de), die bereits von mehr als 120 000 Menschen bundesweit unterstützt wird. „Wir können froh und stolz sein, dass wir hier in der glücklichen Lage sind, ein Schwimmbad zu haben, das auch wichtig für unsere Grundschulen ist. 25 Prozent der Schulen in Deutschland haben bereits keinen Zugang mehr zu einem Schwimmbad oder müssen weite Wege auf sich nehmen“, sagte Bettermann, der sich bei der Samtgemeinde Brome und dem Freibad-Förderverein bedankte. „Ohne deren Engagement wären das Freibad und wohl auch die DLRG-Ortsgruppe bereits Geschichte“, mutmaßte Bettermann.

Sorgenvoller Blick in die Freibad-Zukunft

Mit Blick auf die weiterhin offenen Stellen zur Unterstützung des Schwimmmeisters Dietmar Wilke hatte er aber auch einige Sorgenfalten im Gesicht. Denn wie es von Seiten der Samtgemeindeverwaltung hieß, konnte für die kommende Badesaison trotz Ausschreibung bisher kein weiterer Schwimmmeister gefunden werden, so dass die Stellungsausschreibung noch einmal verlängert wurde – in der Hoffnung, bis zum Beginn der Badesaison doch noch geeignetes Fachpersonal zu finden und damit den Freibadbetrieb in Zusammenarbeit mit der DLRG weiter gewährleisten zu können.

Ehrungen: Angela und Thomas Schilling, Bastian Kogel (10 Jahre Mitgliedschaft); Thomas Witzke (40 Jahre); Sandra Schönke (Rettungszeichen in Silber).

