Croya

Sabrina Ubben leidet ihr ganzes Leben lang an schweren Krankheiten, die sie quasi berufsunfähig machten. Heute coacht die Kunsthandwerkerin im Nebenerwerb gleichgesinnte Anfänger für WhatsApp-Messen, organisiert diese und sammelt bei den virtuellen Hobbybasaren Spenden für karitative Zwecke. Derzeit für den Verein Herzkinder in Aurich.

„Mit drei Jahren hatte ich meine erste Operation“, berichtet die 40-jährige verheiratete Mutter von zwei Kindern. Mittlerweile wurde sie ein halbes Dutzend Mal am Darm operiert, zum Teil waren es Not-OPs. Außerdem wurde die Galle entfernt, die Nieren versagen, eine ist missgebildet, was für immer wiederkehrende Blasenentzündungen sorgt. Sabrina Ubben wurde schon mehrfach reanimiert, überlebte vor kurzem eine Lungenembolie, unterzieht sich einer Schmerztherapie, bekam Asthma – und Krebs wurde diagnostiziert.

„Eigentlich dürfte ich nicht mehr leben“

„Eigentlich dürfte ich schon nicht mehr leben“, sagt die chronisch kranke Frau, die auch von sich behauptet, dass sie „eine starke Willenskraft“ habe. Sie ist dabei, ein Buch zu schreiben über ihr Leben, dass in einem Dorf bei Ursleben in Sachsen-Anhalt begann. Sabrina Ubben arbeitete als Altenpflegerin sowie Fleischereifachverkäuferin und betrieb ein Reitsportgeschäft. Seit etlichen Jahren ist Ubben zu oft zu krank für eine regelmäßige Arbeit.

Seit 2017 stellt sie in Heimarbeit Taschen, Schmuck, Lesezeichen, „Leseknochen“ (Stützkissen) her und arbeitet alte Hufeisen auf, macht aus ihnen Erinnerungsstücke im Traumfängerstil oder als Kerzenhalter. Auf diese Geschäftsidee brachte sie der Tod des Pferdes ihrer Schwester – für sie fertigte Ubben, selbst eingefleischte Pferdenärrin, das erste Hufeisen an, mit Mähnenhaaren des Pferdes. Bis die Coronaregeln es verboten, verkaufte die Croyanerin ihre Sachen auf Märkten und Basaren – und jetzt bei WhatsApp-Messen.

„WhatsApp-Partys mit Herz“

Pferdenärrin: Sabrina Ubben mit Dalli. Quelle: privat

„Vor knapp einem Jahr lud man mich zu einer WhatsApp-Messe ein, um dort meine Artikel anzubieten. Das war völlig neu für mich, aber es war schön. Fast so, als spreche man mit den Kunden von Angesicht zu Angesicht“, so Ubben. Ihr Geschäft lief fast von allein. Mittlerweile hat sie selbst solche Gruppen, organisiert und veranstaltet per WhatsApp mit weiteren zwei Dutzend Ausstellern diese „Whatsapp-Partys mit Herz“, wie sie sie nennt.

Virtuelle Märkte sind „eine gute Alternative“

Es läuft für Ubben so gut, dass sie auch eine Whatsapp-Gruppe gegründet hat, in der sie Anfängern dieser Business-Methode beibringt, was man wissen muss. „Ich nehme sie an die Hand. Durch mich sind viele Anbieter, die schon fast aufgeben wollten, wieder voll dabei.“ Richtige Märkte seien zwar nicht zu ersetzen, aber die virtuellen seien „eine gute Alternative“ und sollen auch weiter laufen, wenn es wieder richtige gibt. Und weil ihre Messe-Gruppe „nicht irgendeine Verkaufsgruppe sein soll“, verknüpft Ubben, die selbst seit Jahren an soziale Einrichtungen wie das Kinderhospiz in Wolfsburg oder den Förderverein der Grundschule Parsau spendet, die „WhatsApp-Partys mit Herz“ mit Spendensammlungen.

„Fühle mich gut, wenn ich Gutes tue“

Gegen eine Spende gibt’s Werbebanner, Kunden spenden, aber auch die Aussteller. Bei der aktuellen Messe wird für „Herzkinder OstFriesland“ in Aurich gesammelt, Ehemann Uwe stammt aus der Stadt. Gut 600 Euro beträgt der Kassenstand. „Ich fühle mich gut, wenn ich was Gutes tue“, sagt Sabrina Ubben. „Ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe und ich möchte, dass mein Leben noch einen anderen Sinn hat, als Krankenhäuser zu bereichern.“ Mehr Infos gibt es unter https://www.facebook.com/HufeisenLesezeichen oder auf der Homepage Hufeisen-Lesezeichen@web.de.

Von Jörg Rohlfs