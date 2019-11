Croya/Drömling

Ob im Harz, am Wattenmeer oder in der Rhön: In diesen Biosphärenreservaten haben sich Netzwerke aus Betrieben der Region gebildet. Mit Dachmarken, die als Qualitätssiegel dienen, werden regionale Produkte und Angebote vermarktet. Das wird nun auchim Biosphärenreservat Drömlingauf den Weg gebracht.

Part

...