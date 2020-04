Wie lebt es sich in häuslicher Quarantäne, Herr Bürgermeister?

Rühen

Karl Urban ist seit 2016 Bürgermeister der Gemeinde, ein Macher, der zupackt. Gerade lässt er aber dieses Amt – wie anderes auch – weitgehend ruhen, denn er ist aufgrund eines chronischen Lungenleidens in Zeiten von Corona ein Hochrisiko-Patient und deswegen seit gut drei Wochen in häuslicher Quarantäne. Und wie ist das so, Herr Urban?

Muss nicht ins Büro

„Ich finde es eigentlich schön. Die Sonne scheint und ich kann in den Garten gehen. Ich genieße das“, sagt der 73-Jährige, der an COPD leidet, einer nicht heilbaren Lungenerkrankung, die dauerhaft medikamentös behandelt werden muss. Was für die Gemeinde zu erledigen sei, könne telefonisch erledigt werden: „Ich muss dafür nicht ins Büro.“

Gelegentlich verlässt Karl Urban dennoch das Haus: „Ich glaube nicht, dass die Corona-Viren einfach so herumfliegen.“ Trotzdem setzt er sich mit Schutzmaske ins Auto, wenn er mal die laufenden Baustellen in der Gemeinde anfährt, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Und hinterher gegebenenfalls mit der Verwaltung telefoniert. Dort halten die erfahrenen Gemeindesekretärinnen und sein Stellvertreter Hermann Jordan den Betrieb am Laufen.

Zum Einkaufen fährt Urban nicht: „Das fehlt mir auch nicht, das erledigt meine Freundin für mich.“ Bei der Übergabe der Einkäufe wird ein Sicherheitsabstand von drei Metern eingehalten. Ebenso wie beim Plausch mit dem Nachbarn über den Gartenzaun. Der Rühener Bürgermeister hat „keine Angst“, hält sich aber strikt „an die Spielregeln“. Das habe auch sein Arzt ihm ausdrücklich nahe gelegt. „Und ich möchte ja selbst noch 103 Jahre alt werden“, schmunzelt Urban.

„Ich habe mein Leben“, fügt er schon etwas ernster hinzu, „ich bin mein eigener Herr, und die Gesundheit hat Priorität.“ Das Rathaus und das Bürgermeisteramt seien momentan schon Nebensache. Dank der Medikamente gehe es ihm trotz COPD gut: „Sehr gut sogar. Dieses Level möchte ich halten.“ Die Decke fällt ihm nicht auf den Kopf, er kann sich beschäftigen. Über seine Quarantäne sagt er: „Ich nehme es hin, wie es ist, und betrachte es als Urlaub. Es gibt nichts, was stört.“

Positives Denken

Karl Urban schwört allerdings dabei auf „positives Denken und Optimismus“, negative Gedanken führten zu nichts: „Man darf die Lebensfreude nicht verlieren. So was wie Corona darf uns nicht runter ziehen.“ In jedem vergangenen Jahrhundert habe es Epidemien gegeben. Dass aber in der aktuellen Situation „schnell wieder alles in die alten Bahnen zurückkehrt, das wird nicht gehen“, meint Urban. Gleichzeitig hofft er aber doch, dass auch seine eigene Situation sich wieder ändern möge: „Vielleicht Mitte oder Ende Mai.“

COPD: Verengung der Atemwege COPD ist eine chronische Erkrankung der Lungen, bei der laut Wikipedia die Atemwege infolge einer Entzündung dauerhaft verengt sind und insbesondere das Ausatmen erschwert ist. Rauchen und Umweltverschmutzung gelten als Hauptrisikofaktoren. Man schätzt, dass drei bis fünf Millionen Menschen in Deutschland und 600 000 Millionen weltweit an einer COPD erkrankt sind. Man könne daher von einer Volkskrankheit sprechen. Ziel einer medikamentösen Therapie ist es, das Fortschreiten der Erkrankung zu mindern oder aufzuhalten.

Von Jörg Rohlfs