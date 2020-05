Steinschlange soll zwei Dörfer verbinden

Bergfeld/Parsau/Landkreis Gifhorn

Steine bemalen liegt voll im Trend. Besonders seitdem das Corona-Virus den Alltag verändert hat, machen immer mehr Menschen dabei mit. Auch zwischen Bergfeld und Parsau wachsen nun zwei Steinschlangen in die Länge – und im besten Fall vielleicht sogar irgendwann zusammen.

Die Idee dazu hatte Nicole Blaß, die zum Übungsleiter-Team des TSV Fortuna Bergfeld gehört. Wegen der Corona-Regeln können – wie überall – auch beim TSV Bergfeld derzeit keine sportlichen Angebote stattfinden, also gibt es auch kein Kindertanzen oder Kinderturnen. Blaß wollte aber weiterhin mit den Kindern in Verbindung bleiben – und darüber hinaus auch eine Beschäftigung für sie finden. „Immer nur Youtube-Videos vom Tanzen zu schicken, war mir zu wenig“, erklärt sie.

Anregungen von den Nachbarn

Bei Steinschlangen in der Umgebung, wie der des Tiddischer Kindergartens oder der am Ohresee in Brome, fand sie Anregungen. Die Vorteile der bunten Aktion liegen auf der Hand: „Die Kinder kommen raus und durch das Steine sammeln in der Natur in Bewegung, dann sind sie durch das Anmalen kreativ beschäftigt und müssen sich dann wieder bewegen, um zur Schlange zu kommen.“

Und weil auch viele Kinder im Verein aus dem Nachbardorf Parsau kommen, hat Blaß kurzerhand an beiden Ortsausgängen einen Schlangenkopf ausgelegt, „um die Kinder auf diese Art zu verbinden“, erklärt sie. „Natürlich dürfen auch gerne alle anderen helfen, das Ziel zu erreichen, die Schlangen zu vereinen.“

Nicht nur für Kinder

Und auch wenn der Weg dorthin noch recht weit ist – der Anfang ist nun gemacht. Um einige bunte Unikate sind die Schlangen inzwischen schon angewachsen, darunter kunstvoll bemalte Steine, niedliche Tier-Motive oder auch Sprüche. Steine bemalen sei auch etwas für Erwachsene, so Blaß. Das zeigt sich auch im Internet auf Facebook: Gruppen wie „AllerSteine“ oder „Okersteine“ haben mehrere tausend Mitglieder. Denn schon vor der Corona-Krise ist der Trend um die bunten Steine nach Deutschland geschwappt. Außer Steinschlangen, die in die Länge wachsen, gibt es bemalte Steine, die ausgelegt werden und Findern ein Lächeln aufs Gesicht zaubern sollen. Diese können die Fundstücke mitnehmen, fotografieren, posten und wieder neu auslegen.

Wer ebenfalls bemalte Steine hinzufügen möchte, findet die beiden Schlangenköpfe jeweils an den Ortsausgängen von Parsau und Bergfeld am Radweg. Gemäß dem Regelwerk, das dort auch noch einmal nachzulesen ist, sollen die Steine in der Schlange liegen bleiben und dürfen nicht getauscht oder einfach eingesammelt und an anderer Stelle wieder ausgelegt werden. „Nur anlegen bitte“, erklärt Blaß. „Nach Beendigung der Coronazeit werde ich dann einen neuen Zettel an die Köpfe machen, dann können die Steine wieder ausgesetzt werden.“ Die Bedingung dafür sei, dass auf der Rückseite der Steine der Hashtag der Facebook-Gruppen #AllerSteine beziehungsweise #Okersteine, sowie ein Facebook-Symbol zu finden ist. „Nicht markierte Steine bekommen einen Ehrenplatz am Sportplatz.“

Schlange am Schlosssee

Die #AllerSteine haben auch Katharina Plack inspiriert: Ihr Ziel ist eine Steinschlange einmal rund um den Gifhorner Schlosssee. „Ungefähr 600 Steine liegen da schon – innerhalb von drei Wochen“, sagt ihr Freund André van der Wall. Los geht’s in Höhe der Königseichen am südlichen Seeufer, in Blickweite zur Cappucabana. Regenbogen, einfache Muster, bunte Farben: Alle Variationen befinden sich unter den kleinen Kunstwerken. Van der Wall und Katharina Plack haben beobachtet, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene Steine dazu legen. Wenn die Schlange sich in den eigenen Schwanz beißen kann, weil die Steine einmal um den Schlosssee reichen, will Katharina Plack die Steine gegen Spende fürs Hospiz verkaufen. „Wie wir das organisieren, wissen wir allerdings noch nicht“, sagt van der Wall. Aber ein bisschen Zeit zum Nachdenken haben er und seine Freundin wohl auch noch.

Noch ein bisschen wachsen kann die Steinschlange auf dem Dorfplatz in Barwedel – auch dort können Kinder gerne auf dem Spaziergang ihre selbst bemalten Steine einfach dazu legen.

